Gefällte Bäume bekommen in Spittal an der Drau neues Leben

Im Auftrag des Bürgermeisters und in enger Zusammenarbeit mit den Österreichischen Bundesforsten führt die Stadtgärtnerei jedes Jahr eine umfassende Kontrolle des Baumbestands im gesamten Gemeindegebiet durch. Dabei werden die rund 1.300 im Baumkataster verzeichneten Bäume sorgfältig überprüft, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und den Baumbestand langfristig zu erhalten. Werden Schäden oder Gefahren festgestellt, erfolgen notwendige Maßnahmen wie ein fachgerechter Sicherheitsschnitt.

Baumstämme werden weiterverwendet

Bürgermeister Gerhard Köfer betont: „Wenn ein Baum aus Sicherheitsgründen entfernt werden muss, pflanzen wir drei neue als Ausgleich.“ Der Bürgermeister verrät: „Gefällte Bäume werden nicht entsorgt, sondern erhalten von uns ein zweites Leben. Aus den Stämmen entstehen in der Nähe des Biotops natürliche Insektenhotels.“ Die Höhlen und Spalten des Totholzes machen diese „stillen Riesen“ zu wertvollen Lebensräumen für zahlreiche Insektenarten und andere Tiere, heißt es weiter. Der Bereich wird abgegrenzt, um die ungestörte Entwicklung zu ermöglichen. Zusätzlich werde eine Bienenwiese angesät. So entsteht ein ökologisch wertvoller Rückzugsort, der aktiv zur Förderung der Biodiversität beiträgt, wird mitgeteilt.

Sitzmöglichkeiten bei Spielplätzen

Jene Baumstämme, die sich noch in einem guten Zustand befinden, werden darüber hinaus zu natürlichen Sitzgelegenheiten umfunktioniert. Diese finden künftig bei Spielplätzen ihre Verwendung und bieten dort nicht nur praktische, sondern auch naturnahe Rastmöglichkeiten, wird abschließend seitens der Stadtgemeinde mitgeteilt.