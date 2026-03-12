Skip to content
Region auswählen:
/ ©Egon Rutter
Das Bild auf 5min.at zeigt Teilnehmer am Raiffeisen-Konjunktur-Forum im Casineum Velden.
Kürzlich fand im Casineum in Velden am Wörthersee das "Raiffeisen-Konjunkturforum" statt.
Velden am Wörthersee
12/03/2026
Bildergalerie

Wirtschaft auf Zukunftskurs beim „Raiffeisen-Konjunkturforum“ im Casineum

Im Casineum in Velden versammelten sich zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Finanzwesen, um über die aktuelle wirtschaftliche Situation zu sprechen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)

Auch wurde über zukünftige Perspektiven diskutiert, sowie auch Herausforderungen und Chancen thematisiert. Das Konjunkturforum bietet zudem eine wichtige Plattform für Austausch und Vernetzung.

Zahlreiche Gäste anwesend

Mit dabei waren unter anderem Hotelierin Eva Hoffmann, Unternehmer Franz Ronge, Lagerhauschef Rudolf Grünanger, Golfmanager Markus Galli, Marketingexpertin Heide Pichler-Herritsch, Gastronom Franz Huditz, Landeshauptmann Stellvertreterin Gabi Schaunig, Versicherungsexperte Robert Fritzer, Banker Weißmann Robert, Woody Schuhe Gerhard Piroutz.

Das Bild auf 5min.at zeigt Teilnehmer am Raiffeisen-Konjunktur-Forum im Casineum Velden.
©Egon Rutter
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: