Wirtschaft auf Zukunftskurs beim „Raiffeisen-Konjunkturforum“ im Casineum

Im Casineum in Velden versammelten sich zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Finanzwesen, um über die aktuelle wirtschaftliche Situation zu sprechen.

Kürzlich fand im Casineum in Velden am Wörthersee das "Raiffeisen-Konjunkturforum" statt.

Auch wurde über zukünftige Perspektiven diskutiert, sowie auch Herausforderungen und Chancen thematisiert. Das Konjunkturforum bietet zudem eine wichtige Plattform für Austausch und Vernetzung.

Zahlreiche Gäste anwesend

Mit dabei waren unter anderem Hotelierin Eva Hoffmann, Unternehmer Franz Ronge, Lagerhauschef Rudolf Grünanger, Golfmanager Markus Galli, Marketingexpertin Heide Pichler-Herritsch, Gastronom Franz Huditz, Landeshauptmann Stellvertreterin Gabi Schaunig, Versicherungsexperte Robert Fritzer, Banker Weißmann Robert, Woody Schuhe Gerhard Piroutz.