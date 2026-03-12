Große Trauer: Familienvater hat Kampf gegen Krebs verloren

Eine Familie erhielt eine erschütternde Diagnose: Der 46-jährige Familienvater erkrankte an Leukämie. Die Hoffnung war groß, doch nun wurde Greifenburg von einer erschütternden Nachricht getroffen.

Christian S. aus Greifenburg hat den Kampf gegen Leukämie verloren und seine Augen für immer geschlossen.

Noch vor rund einem halben Jahr hat die Landjugend Greifenburg für ihren hochgeschätzten Freund Christian S. eine Typisierungsaktion gestartet, denn der zweifache Familienvater (46) bekam eine lebensverändernde Diagnose: Leukämie. Nun kam es zu einer traurigen Nachricht.

Lebensverändernde Diagnose

„Ganz Greifenburg kennt Christian“, erklärte im September letzten Jahres ein Mitglied der Landjugend Greifenburg im Gespräch mit 5 Minuten. Er wurde als extrem hilfsbereiter Mensch beschrieben, der immer für alle da war. Im Frühjahr kam plötzlich die Diagnose, schnell wollten ihm seine Kameraden helfen und kontaktieren den Verein „Geben für Leben“. Es wurde eine Typisierungsaktion organisiert, die dafür gedacht war einen potenziellen Stammzellenspender zu finden. Vielen Menschen konnte so schon geholfen werden. Doch Christian hat den Kampf gegen den Krebs verloren.

„Eigentlich war alles selbstverständlich, dass wir miteinander sprachen, zusammen lachten, weinten. Eigentlich war alles selbstverständlich, nur das Ende nicht.“

„Hätten dich noch gerne bei uns gehabt“

Am 10. März 2026 hat Christian seine Augen für immer geschlossen. Auf dem Parte wird ein besonderes Zitat geteilt: „Eigentlich war alles selbstverständlich, dass wir miteinander sprachen, zusammen lachten, weinten. Eigentlich war alles selbstverständlich, nur das Ende nicht.“ Der Kärntner hinterlässt eine riesengroße Lücke im Ort und in seiner Familie, welche schreibt: „Wir hätten dich noch gerne bei uns gehabt. Der Platz in der Mitte unserer Familie und in unserem Haus ist jetzt leer.“ Doch man behält die unzähligen und wundervollen Momente für immer in Erinnerung.

Verabschiedung am 19. März

Die Trauerfeier findet am 19. März 2026 um 11 Uhr auf dem Ortsfriedhof in Greifenburg statt. Die heilige Seelenmesse wird während der Begräbnisfeierlichkeiten verlesen. Von neun bis elf Uhr besteht die Möglichkeit sich persönlich zu verabschieden. Der Kärntner hinterlässt seine Frau und seine beiden Kindern, sowie Verwandte und Freunde.