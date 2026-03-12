Mit diesem Wetter starten die Kärntner in den Freitag

„Am Freitag lockern lokale Hochnebelfelder bald auf und es wird sonnig. Mit dem Sonnenschein bilden sich über den Bergen zwar einige Quellwolken, diese bleiben aber meist harmlos“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen zwischen null und drei Grad. Bei den Höchstwerten dürfen wir uns wieder über milde 13 bis 17 Grad freuen. Streckenweise frischt föhniger Südwestwind auf.