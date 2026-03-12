Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt den strahlend blauen Himmel über dem Faaker See.
Ein sonniger Freitag erwartet die Kärntner.
Kärnten
12/03/2026
Prognose

Mit diesem Wetter starten die Kärntner in den Freitag

Der Freitag wird in Kärnten überwiegend sonnig und angenehm warm bei Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)

„Am Freitag lockern lokale Hochnebelfelder bald auf und es wird sonnig. Mit dem Sonnenschein bilden sich über den Bergen zwar einige Quellwolken, diese bleiben aber meist harmlos“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen zwischen null und drei Grad. Bei den Höchstwerten dürfen wir uns wieder über milde 13 bis 17 Grad freuen. Streckenweise frischt föhniger Südwestwind auf.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: