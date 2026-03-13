Kärntner Soldaten holen Meistertitel bei anspruchsvollem Bewerb

Bei den Heeresmeisterschaften im Schibergsteigen in Tirol haben sich mehrere Kärntner Soldaten ganz vorne platziert. Der Bewerb fand am Truppenübungsplatz Lizum/Walchen statt – der zweitgrößten und zugleich höchstgelegenen Übungsfläche des Österreichischen Bundesheeres. Insgesamt 37 Athleten aus verschiedenen Verbänden und Dienststellen stellten sich der anspruchsvollen Strecke. Diese ist rund sieben Kilometer lang, außerdem müssen rund 700 Höhenmeter bezwungen werden.

Das sind die Kärntner Sieger

In der Allgemeinen Klasse sicherte sich Major Patrick Hubmann vom Jägerbataillon 26 aus Kärnten den Titel des Heeresmeisters im Schibergsteigen. Auch in der Elite-Klasse waren Kärntner ganz vorne dabei: Korporal Paul Verbnjak vom Heeresleistungssportzentrum Faak am See gewann den Bewerb. Platz zwei ging an seinen Kärntner Landsmann Korporal Christof Hochenwarter, ebenfalls vom Standort Faak am See.

©Hansjörg Raggl/Bundesheer So sehen Sieger aus! ©Hansjörg Raggl/Bundesheer Die Kärntner Soldaten glänzten bei den Heeresmeisterschaften im Schibergsteigen.

Anspruchsvolle Strecke

Der Wettkampf startete auf rund 2.000 Metern Seehöhe mit einem Massenstart. Zunächst ging es mit Tourenski zur Mölser Scharte auf 2.379 Meter. Danach mussten die Teilnehmer ihre Ski ein Stück tragen, um den höchsten Punkt der Strecke auf 2.449 Metern zu erreichen. Es folgte eine schnelle Abfahrt und ein weiterer Anstieg zum Klammjoch auf 2.359 Meter, bevor die Athleten wieder Richtung Ziel oberhalb des Lagers Lizum fuhren. Die Sportler der Eliteklasse mussten diese Runde sogar zweimal bewältigen.

©Hansjörg Raggl/Bundesheer Für den Sieg mussten die Soldaten eine anspruchsvolle Strecke bewältigen.

Sicherheit an erster Stelle

Neben dem sportlichen Wettbewerb spielte auch die Sicherheit im Hochgebirge eine wichtige Rolle. „Nicht nur aufgrund von mehreren Lawinenabgängen, die zivile Tourengeher im heurigen Winter auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes ausgelöst haben, stand die Sicherheit an erster Stelle. Gefahrenbewusstsein, Gebirgskompetenz und körperliche Leistungsfähigkeit erlauben es dennoch, dass wir Soldaten unsere Aufträge im Winter im Hochgebirge erfüllen können“, erklärt der Bewerbsleiter und Kommandant des Truppenübungsplatzes, Oberst Klaus Zweiker.