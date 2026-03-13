Öffi-Ausbau in Oberkärnten: Am Wochenende fahren jetzt mehr Busse

Wer am Wochenende ohne Auto zum Millstätter See, ins Gegendtal oder nach Bad Kleinkirchheim fahren möchte, hat dazu bald deutlich mehr Möglichkeiten. Ab 6. April 2026 wird das Busangebot in Oberkärnten ausgebaut.

Künftig fährt am Wochenende ein Bus im Zweistundentakt zwischen Spittal an der Drau, dem Millstätter See und Radenthein. Zusätzlich kommen neue Verbindungen von Villach durch das Gegendtal dazu. In Radenthein entsteht damit ein wichtiger Umsteigeknoten: Von dort können Fahrgäste nach Bad Kleinkirchheim weiterfahren.

Täglich sieben Verbindungen

Insgesamt gibt es künftig sieben Verbindungen täglich von Spittal und Villach nach Bad Kleinkirchheim – inklusive Rückfahrten. Die ersten Verbindungen starten bereits vor 7 Uhr früh bei den Bahnhöfen Spittal-Millstättersee und Villach Hauptbahnhof. Die Busse sind dabei auf Bahnanschlüsse abgestimmt.

Tägliche Verbindungen zu Seen und Thermen

Durch den Ausbau werden mehrere beliebte Ziele besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar – darunter der Millstätter See, der Brennsee, der Afritzer See sowie die Thermen in Bad Kleinkirchheim und das Badehaus Millstätter See. Die neuen Verbindungen sollen sowohl Einheimischen als auch Ausflüglern und Touristen zugutekommen. Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig betont: „Das ist eine echte Aufwertung für die Region und die Lebensqualität der Menschen. Die zusätzlichen Wochenendverbindungen sind eine spürbare Aufwertung des Öffi-Angebots.“

©VKG Peko Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig spricht von einer Aufwertung des Öffi-Angebots.

Nächster Schritt im Kärntner Öffi-Ausbau

Schon beim umfassenden Fahrplanwechsel im Dezember 2025 wurde das Angebot in der Region erweitert. Seitdem fahren Busse unter der Woche im Halbstundentakt zwischen Spittal, Millstätter See und Radenthein. Mit den neuen Mobilitätsangeboten in Oberkärnten gehen das Land Kärnten und die Kärntner Linien einen weiteren Schritt im Kärntner Öffi-Ausbau.