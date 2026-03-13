Hundesteuer in Wolfsberg: Diese Haushalte haben Recht auf Rückerstattung

Von Neuerungen bei der Vereinsförderung über eine Rückerstattung der Hundesteuer bis zu Innenstadt-Plänen: Im Wolfsberger Gemeinderat wurden am Donnerstag gleich mehrere wichtige Entscheidungen getroffen – nicht ohne Diskussion.

Der Wolfsberger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12. März mehrere weitreichende Beschlüsse gefasst. Dabei ging es unter anderem um neue Förderregeln für Vereine, eine Rückerstattung der Hundesteuer für einkommensschwache Haushalte, die Neuorganisation der Stadtwerke sowie erste Schritte zur Neugestaltung der Oberen Stadt.

Neue Regeln für Vereinsförderung

Die bisherigen Richtlinien zur Vereinsförderung stammen noch aus dem Jahr 1979 – jetzt wurden sie komplett überarbeitet. Künftig gibt es drei Arten von Förderungen: eine Jahresbasisförderung für laufende Vereinsarbeit, eine Investitionsförderung für größere Anschaffungen sowie eine Anlassförderung, die etwa für Jubiläen oder besondere Veranstaltungen beantragt werden kann. Antragsberechtigt sind gemeinnützige Vereine, die im zentralen Vereinsregister eingetragen sind und ihren Sitz im Gemeindegebiet haben. Um eine der Förderungen in Anspruch nehmen zu können, müssen Vereine jährliche Tätigkeitsberichte vorlegen und die Einreichfrist (31. Oktober) beachten. Die neuen Regeln treten ab 1. April in Kraft.

Hundesteuer teilweise zurück

Der Gemeinderat hat außerdem einstimmig eine Anpassung der Rückerstattung der Hundesteuer beschlossen. Die Steuer wurde kürzlich nach rund 20 Jahren von 30 auf 50 Euro pro Hund erhöht. Personen mit niedrigem Einkommen können künftig 25 Euro pro Hund und Jahr zurückbekommen. Voraussetzung ist, dass das Einkommen unter dem Ausgleichszulagenrichtsatz liegt. „Mit Stand 24. Februar 2026 beträgt dieser 1.308,39 Euro brutto pro Monat für alleinstehende Personen und 2.064,12 Euro für Ehepaare“, informiert die Stadt. Pro Haushalt können maximal zwei Hunde berücksichtigt werden.

Stadtwerke werden neu organisiert

Ein weiterer Beschluss betrifft die Neuorganisation der Wolfsberger Stadtwerke. Der Gemeinderat genehmigte die Gründung der STW Wolfsberg GmbH, die künftig als Komplementärgesellschaft einer neuen Stadtwerke GmbH & Co KG fungieren soll. Ziel dieser Umstrukturierung ist laut Stadt vor allem eine steuerliche Entlastung in Bereichen wie Kanal, Abwasser und Umwelt. Für Bürgerinnen und Bürger sollen sich durch die Änderung keine direkten Veränderungen ergeben. Zum Geschäftsführer der STW Wolfsberg GmbH wird Christian Schimik bestellt, der bereits die bestehende Wolfsberger Stadtwerke GmbH leitet.

Neugestaltung der oberen Stadt

Ein Grundsatzbeschluss betrifft auch die geplante Attraktivierung der oberen Stadt. Dabei sollen der Hohe Platz und der Rathausplatz künftig stärker als Begegnungs- und Aufenthaltsräume genutzt werden. „Vorgesehen sind unter anderem Verkehrsberuhigungen, zusätzliche Begrünungen, neue Verweilzonen und multifunktionale Aufenthaltsflächen“, führt die Stadt aus. Für das Projekt sollen EU-Fördermittel beantragt werden. Die geschätzten Kosten liegen bei rund 160.000 Euro. Der Beschluss wurde mehrheitlich von SPÖ, ÖVP und Grünen gefasst. Die FPÖ stimmte dagegen.

Pläne sorgen für Diskussionen

Vor allem der Tagesordnungspunkt der Neugestaltung sorgte im Gemeinderat für lebhafte Diskussionen. Gemeinderätin Waltraud Beranek (ÖVP) erklärte, dass die ÖVP grundsätzlich Maßnahmen zur Attraktivierung der Innenstadt befürworte, zu dem Projekt jedoch zu wenig Informationen vorliegen: „Wir wissen nicht, was hier geplant wird“, so Beranek. Die FPÖ lehnt das Vorhaben gänzlich ab: „Wir haben die leidige Erfahrung gemacht, dass das bisherige Vorgehen immer nur zu einer Verschlechterung geführt hat. Die Gewerbetreibenden möchten unisono in Ruhe gelassen werden“, so Stadtrat Michael Schüssler (FPÖ).

Probleme hinlänglich bekannt

Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ) verweist hingegen darauf, dass die Problemfelder bekannt seien und dass man hier auf Basis des Stadtentwicklungskonzepts arbeite. Themen wie Verkehrsberuhigung, mehr Aufenthaltsqualität, zusätzliche Sitzmöglichkeiten und mehr Begrünung sind seit Jahren bekannt und zeigen deutlich, dass wir Handlungsbedarf haben. Um diese Ziele umzusetzen, braucht es ein konkretes Projekt.“ Aufgrund der Förderfrist bis 16. März habe man rasch ein Basisprojekt erarbeiten müssen. Am 19. März soll ein Bürgerbeteiligungsabend zu der Neugestaltung stattfinden, wo Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen und Vorschläge einbringen können.