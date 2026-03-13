Nach Murray-Kollaps: Rotes Kreuz spricht über lebensrettende Maßnahmen

Der Viertelfinal-Auftakt zwischen dem KAC und Fehérvár am Dienstag wurde von einem schweren Zwischenfall überschattet. Kurz vor der ersten Drittelpause ereignete sich ein schockierender Moment: KAC-Verteidiger Jordan Murray brach plötzlich in der Nähe der Spielerbank auf dem Eis zusammen. Unmittelbar danach eilten Rettungskräfte und das medizinische Team auf das Eis. Über mehrere Minuten hinweg führten sie Wiederbelebungsmaßnahmen durch und versuchten mit Herzdruckmassagen, den Spieler zu stabilisieren. Auch Betreuer des KAC unterstützten die Erstversorgung direkt vor Ort. Murray wurde anschließend weiter medizinisch betreut, zunächst auf der Spielerbank versorgt und danach unter Beatmung in ein Krankenhaus gebracht.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Inzwischen gab der Klagenfurter Eishockeyverein nähere Informationen zu seinem gesundheitlichen Zustand bekannt: „Mit Stand vom Mittwochmorgen befindet sich Jordan Murray in der Aufwachphase aus dem künstlichen Tiefschlaf, sein medizinischer Zustand ist aktuell stabil.“, wie der Verein am Folgetag informierte. Im Internet kursierten anschließend auch Bilder von zahlreichen Personen, die an den lebenserhaltenden Maßnahmen beteiligt waren, darunter vor allem Einsatzkräfte des Roten Kreuzes. Bei großen Sportveranstaltungen sind Rettungskräfte grundsätzlich vor Ort und verfolgen das Geschehen aufmerksam, um im Ernstfall sofort eingreifen zu können. So war es auch beim Playoff-Spiel in der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt gegen Fehérvár AV19. 5 Minuten hat beim Roten Kreuz nachgefragt, wie die Einsatzkräfte die Situation erlebt haben – insbesondere die ersten Minuten nach dem Kollaps des Spielers.

„Rettungskette hat perfekt funktioniert“

„Unsere Einsatzkräfte sind für genau solche Situationen ausgebildet. Nach dem Kollaps des Spielers wurde sofort reagiert und umgehend mit den notwendigen lebensrettenden Maßnahmen begonnen. Die medizinische Erstversorgung erfolgte routiniert und nach den vorgesehenen Abläufen“, erklärte Pressesprecherin Melanie Reiter gegenüber der Redaktion und ergänzte: „Die Zusammenarbeit aller Beteiligten – Rettungsdienst, Teamärzte und Betreuungsteam – verlief sehr professionell und koordiniert. In solchen Situationen greifen klar definierte Abläufe, wodurch die medizinische Versorgung rasch und effizient erfolgen kann. Die Rettungskette hat perfekt funktioniert.“

Vorbereitung bei Großveranstaltungen entscheidend

Auch für zukünftige Sportevents lasse sich aus dem Einsatz eine klare Erkenntnis ableiten: „Bei Sportveranstaltungen dieser Größe ist eine sanitätsdienstliche Betreuung durch entsprechend ausgebildetes Personal vorgesehen. Für Ambulanzdienste gibt es klare Berechnungsmodelle, anhand derer festgelegt wird, wie viele Einsatzkräfte vor Ort sein müssen. Der Einsatz hat gezeigt, dass diese Vorbereitung und die abgestimmten Abläufe funktionieren und im Ernstfall rasch und professionell reagiert werden kann. Abschließend wünschen wir dem betroffenen Spieler alles Gute und eine rasche Genesung“, so das Rote Kreuz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 14:12 Uhr aktualisiert