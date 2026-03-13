Gletscherschwund: Pasterze am Großglockner bald zweigeteilt

Der neue Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins zeigt erneut ein deutliches Bild: Österreichs Gletscher schrumpfen weiter stark. Im Gletscherjahr 2024/25 haben sich 79 vermessene Gletscher im Durchschnitt um 20,3 Meter zurückgezogen. An der Pasterze am Großglockner wurde an der Hauptzunge sogar ein Rückzug von 54 Metern gemessen. Damit zählt sie in Kärnten wieder zu den großen Gletscherverlierern. Sorge bereitet den ehrenamtlichen Gletschermessern vor allem der sogenannte „Hufeisenbruch“, also die Eisverbindung, welche zum höhergelegenen Riffelwinkel noch besteht. Laut dem Alpenverein sei es sehr wahrscheinlich, dass die Gletscherzunge in den nächsten Jahren abreißt. „Der größte Gletscher Österreichs wäre damit zweigeteilt und die immer noch mächtige Gletscherzunge würde als Toteiskörper langsam aber sicher abschmelzen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

©ÖAV Gletschermessdienst/Gerhard Lieb Die Gletscherzunge könnte in den nächsten Jahren entzweireißen.

Alpenverein schlägt Alarm

Grund für diese Entwicklung waren erneut gletscherungünstige Witterungsbedingungen: ein schneearmer und warmer Winter und ein außergewöhnlich warmer Frühsommer. Gleichzeitig wurde ein Niederschlagsdefizit von 24,5 Prozent verzeichnet. Diese Bedingungen setzten den Gletschern weiter zu. „Viele Gletscher verlieren nicht nur an Länge, sondern treten zunehmend in eine Phase des strukturellen Zerfalls ein. Freigeschmolzene Felsstufen, abreißende Eisbereiche und in sich zusammenstürzende Gletscherzungen prägen immer mehr das Erscheinungsbild“, erläutert Andreas Kellerer-Pirklbauer, der gemeinsam mit Gerhard Lieb (beide Universität Graz) den Gletschermessdienst des Alpenvereins leitet. Letzterer ergänzt: „Die Serie extrem gletscherungünstiger Jahre setzt sich fort, und viele Gletscher verlieren inzwischen so viel Substanz, dass sie auf Wetterphasen mit kurzfristiger Abkühlung, wie es etwa im Juli 2025 der Fall war, kaum noch reagieren.“ Abschließend stellt Nicole Slupetzky, Vizepräsidentin des Österreichischen Alpenvereins, klar: „Der Klimawandel ist in den Alpen längst Realität, und wir erleben seine Folgen nicht irgendwann, sondern jetzt.“