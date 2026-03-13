Rad-Comeback: Kärnten wieder Teil der „Tour of Austria“

Nach zehn Jahren wird es im Rahmen der Tour of Austria erstmals wieder eine reine Kärnten-Etappe geben. Diese führt von Bad Kleinkirchheim über den Ossiacher und Millstätter See und bis zur Großglockner Hochalpenstraße.

22 internationale Teams mit zahlreichen WorldTour-Mannschaften werden vom 7. bis 12. Juli 2026 bei der Tour of Austria an den Start gehen. Zum 75. Jubiläum kehrt die vormalige Österreich-Rundfahrt zudem zurück nach Kärnten! Das gab Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell bekannt. Das südlichste Bundesland dient als Austragungsort für die zweite Etappe. Diese startet am Donnerstag, dem 9. Juli 2026, in Bad Kleinkirchheim. In der Folge führt sie entlang des Ossiacher und Millstätter Sees bis zur Großglockner Hochalpenstraße. Ziel nach 192 Kilometern: die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe auf 2.369 Metern Seehöhe.

©Büro LH Kaiser Am Foto: Radkoordinator Paco Wrolich, Landeshauptmann Peter Kaiser und Tourdirektor Thomas Pupp (v.l.)

Radprofis rollen quer durch Kärnten

Die detaillierte Strecke wird am 13. April im Zuge der großen Streckenpräsentation vorgestellt. Doch schon jetzt ist die Freude groß. „Damit rückt Kärnten ins Rampenlicht der internationalen Radsportszene und präsentiert sich Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern als beeindruckendes Rad- und Sportland umgeben von einzigartiger und unversehrter Natur“, so Kaiser. „Jeder Tritt bei der Tour ist ein Gewinn für unsere Wirtschaft, den Tourismus und die Arbeitsplätze“, betont auch Landtagsabgeordneter Herbert Gaggl (ÖVP) in Vertretung von Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Ähnlich sieht das Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung: „Diese Etappe verbindet sportliche Höchstleistung mit einer einzigartigen Landschaft und ist eine großartige Bühne für den Tourismusstandort Kärnten.“