Hohe Spritpreise setzten Rettungsorganisationen unter Druck

Wegen der stark gestiegenen Spritkosten schlagen Rettungsdienste Alarm. Der Samariterbund fordert nun sogar eine Steuerbefreiung. Rückendeckung erhält die Organisation dabei von Kärntens Landesrat Daniel Fellner (SPÖ).

Die hohen Spritpreise machen den Rettungsorganisationen zunehmend zu schaffen. Der Samariterbund warnt vor finanziellen Engpässen und fordert die Politik auf, rasch zu handeln. Eine mögliche Lösung wäre, Rettungsdienste von der Mineralölsteuer zu befreien, so Wolfgang Dihanits, stellvertretender Bundessekretär des Samariterbundes, am Donnerstag: „Als Rettungsorganisation erwarten wir uns hier Unterstützung von der Bundesregierung.“ Diese gibt es nun zumindest auf Landesbasis. Der zuständige Kärntner Referent für das Rettungswesen, Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), stärkt dem Samariterbund den Rücken. „Eine Steuerbefreiung für Diesel und Benzin würde ihre Einsatzbereitschaft langfristig sichern! Und damit die für unsere Notfallversorgung unverzichtbare kritische Infrastruktur wesentlich unterstützen“, so Fellner.

Fellner fordert Steuerbefreiung

„Unsere Rettungsorganisationen leisten jeden Tag Großartiges für die Menschen in Kärnten. Sie handlungs- und einsatzfähig zu halten, ist unsere Pflicht. Deshalb unterstütze ich die Forderung des Samariterbundes nach einer Befreiung von der Mineralölsteuer für Rettungsorganisationen“, betont Fellner abschließend.