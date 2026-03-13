Kärntner sparen mit Öffis hunderte Euro im Jahr

Mit dem Öffi-Ticket kommt man weiter: Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) kostet das Kärnten-Ticket 430 Euro pro Jahr – fürs Autofahren reicht derselbe Betrag meist weniger als einen Monat.

Etwa 48.000 Kärntner Haushalte haben mindestens eine Jahreskarte für den Öffentlichen Verkehr. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Damit nutzen 18,2 Prozent regelmäßig Bus und Bahn. „In Zeiten steigender Spritpreise kann sich die Bevölkerung durch den Umstieg auf den Öffentlichen Verkehr mit der Jahreskarte besonders viel Geld sparen“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

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Tatsächlich kostet das Kärnten-Ticket 430 Euro und gilt ein ganzes Jahr lang für alle öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland. Würde man denselben Betrag fürs Autofahren ausgeben, käme man laut VCÖ mit dem amtlichen Kilometergeld nur rund 860 Kilometer weit – was meist weniger als einem Monat Autofahren entspricht. Ein dichtes Öffi-Netz sei aber zentral, damit ein großer Teil der Bevölkerung häufig mit den Öffis mobil ist, so der VCÖ-Experte abschließend.