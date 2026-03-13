Wetterumschwung: Am Wochenende kühlt es in Kärnten deutlich ab

Mit dem Start ins Wochenende verabschiedet sich die Sonne vorübergehend aus Kärnten. Graue Wolken und so mancher Regenschauer ziehen auf. Die Temperaturen bleiben mit unter 10 Grad deutlich kühler als zuletzt.

In den vergangenen Tagen zeigte sich der Frühling in Kärnten von seiner schönsten Seite. Nicht nur die Sonne strahlte vom Himmel; auch die Thermometer kletterten auf bis zu 17 Grad. Nun legt das Schönwetter jedoch eine vorübergehende Pause ein. Bereits am Samstag ziehen immer wieder Wolken durch das Land. „Speziell im Südwesten kann es am Nachmittag zeitweise sogar etwas regnen“, heißt es vonseiten der Geosphere Austria.

Schneefallgrenze sinkt

Ähnlich sieht auch die Prognose der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) aus: „Im Laufe des Nachmittags breiten sich Schauer bis Oberösterreich und Oberkärnten aus, am Abend sinkt die Schneefallgrenze ganz im Westen auf 600 Meter ab, sodass in höheren Lagen rund um den Arlberg ein paar Zentimeter Neuschnee zusammenkommen.“ Am Sonntag kann es aus der Nacht heraus vor allem im Südwesten Kärntens noch leicht regnen. Schnee fällt nur oberhalb von etwa 1.300 Metern. „Tagsüber bleibt es dann voraussichtlich überall weitgehend trocken“, so die Meteorologen der Geosphere Austria.

Temperaturen sinken

Auch die Temperaturen werden deutlich kühler als zuletzt. Mancherorts werden die Thermometer am Sonntag voraussichtlich nur mehr 9 Grad anzeigen. Zum Wochenstart könnte es sogar noch kälter werden. „Mit Höchstwerten zwischen 7 und 12 Grad ist zu rechnen“, so die Fachleute. Die Sonne zeigt sich weiter nur gelegentlich – meist überwiegen dichte Wolken.