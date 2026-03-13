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/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine blühende Hasel und eine Frau, die niest.
Der Wetterumschwung sorgt für eine kurze Verschnaufpause.
Kärnten
13/03/2026
Am Wochenende

Kurze Verschnaufpause für Allergiker: Regen dämpft Pollenflug

Allergiker können Aufatmen: Regen und sinkende Temperaturen bremsen den Pollenflug am Wochenende vorübergehend etwas ein. Damit dürfte sich die Belastung in den kommenden Tagen spürbar verringern.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)

„Die Frühblüher zeigen sich in diesem Jahr besonders ausdauernd“, erklärt Susanne Aigner vom Kärntner Pollenwarndienst. Aktuell strapazieren speziell Haselsträucher und Erlen die Nasen der Allergiker. Doch die Expertin hat gute Nachrichten: „Die prognostizierten Niederschläge und niedrigeren Temperaturen werden den Pollenflug vorübergehend etwas reduzieren und damit kurzfristig für eine Verschnaufpause für Pollenallergiker sorgen.“ Mehr dazu unter: Wetterumschwung: Am Wochenende kühlt es in Kärnten deutlich ab.

Nur kurze Verschnaufpause

„Mit steigenden Temperaturen und freundlicherem Wetter wird der Pollenflug allerdings rasch wieder Fahrt aufnehmen“, so Aigner. Die meisten Pollen sind übrigens ab dem späten Vormittag unterwegs. „Frühaufsteher haben also zumindest pollenmäßig einen kleinen Vorteil.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 18:05 Uhr aktualisiert
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