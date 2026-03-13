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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Dieb nähert sich von hinten einer Frau.
Die Polizei ermittelt nach einem Online-Betrug.
Bezirk St. Veit
13/03/2026
Betrug

Handtaschen-Verkauf endet für Kärntnerin mit hohem Verlust

Bei dem Versuch online eine Handtasche zu verkaufen, ging eine Kärntnerin einem Online-Betrüger auf den Leim. Die Frau verlor einen vierstelligen Betrag. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)

Die 59-Jährige bot online ihre Handtasche zum Verkauf an. Schnell war auch ein vermeintlicher Käufer gefunden. Doch dieser täuschte vor Zahlungsprobleme vor. „In weiterer Folge schickte er der Frau einen Link zu einer angeblichen Support-Seite“, so die Beamten der Polizeiinspektion Friesach, welche in der Zwischenzeit die Ermittlungen aufgenommen haben.

Frau sollte Testüberweisungen machen

Dort sollte die Frau drei Testüberweisungen auf ein deutsches Bankkonto tätigen. Sie kam der Aufforderung nach. „Entgegen der Behauptungen des unbekannten Täters wurde das Konto des Opfers jedoch tatsächlich belastet“, so die Polizisten. Sie verlor einen vierstelligen Betrag.

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