Handtaschen-Verkauf endet für Kärntnerin mit hohem Verlust

Bei dem Versuch online eine Handtasche zu verkaufen, ging eine Kärntnerin einem Online-Betrüger auf den Leim. Die Frau verlor einen vierstelligen Betrag. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Die 59-Jährige bot online ihre Handtasche zum Verkauf an. Schnell war auch ein vermeintlicher Käufer gefunden. Doch dieser täuschte vor Zahlungsprobleme vor. „In weiterer Folge schickte er der Frau einen Link zu einer angeblichen Support-Seite“, so die Beamten der Polizeiinspektion Friesach, welche in der Zwischenzeit die Ermittlungen aufgenommen haben.

Frau sollte Testüberweisungen machen

Dort sollte die Frau drei Testüberweisungen auf ein deutsches Bankkonto tätigen. Sie kam der Aufforderung nach. „Entgegen der Behauptungen des unbekannten Täters wurde das Konto des Opfers jedoch tatsächlich belastet“, so die Polizisten. Sie verlor einen vierstelligen Betrag.