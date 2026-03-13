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/ ©pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Fußball und ein Fußballstadion.
Ein Fußball-Camp der besonderen Art, findet im Sommer 2026 in Bodensdorf statt.
Bodensdorf
13/03/2026
Im August
#goodnews

Trainieren wie die Stars: Real-Madrid-Fußballcamp kommt nach Bodensdorf

Im August 2026 kommt das Real-Madrid-Fußballcamp erstmals zum ASKÖ Bodensdorf. Kinder zwischen 7 und 16 Jahren dürfen sich auf spannende Trainingseinheiten nach den Methoden des bekannten Fußballvereins freuen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)

Vom 3. bis 7. August 2026 macht die Fundación Real Madrid Clinic Station beim ASKÖ Bodensdorf. Im Rahmen eines fünftägigen Fußballcamps kann sich der 7- bis 16-jährige Nachwuchs auf ein Trainingskonzept freuen, welches auf der Fundación Real Madrid Methodik basiert. „Dieses Camp bietet jungen Talenten die Möglichkeit, von den erfahrenen Trainern des Bundesliga-Vereins zu lernen und ihre fußballerischen Fähigkeiten zu verbessern“, erklärt Obmann-Stellvertreter Jürgen Hatberger gegenüber 5 Minuten. Ziel der Veranstaltung ist es, Spieler sportlich zu fördern und ihre Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Außerdem soll die gemeinsame Leidenschaft für den Fußball gestärkt werden.

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