Trainieren wie die Stars: Real-Madrid-Fußballcamp kommt nach Bodensdorf

Im August 2026 kommt das Real-Madrid-Fußballcamp erstmals zum ASKÖ Bodensdorf. Kinder zwischen 7 und 16 Jahren dürfen sich auf spannende Trainingseinheiten nach den Methoden des bekannten Fußballvereins freuen.

Vom 3. bis 7. August 2026 macht die Fundación Real Madrid Clinic Station beim ASKÖ Bodensdorf. Im Rahmen eines fünftägigen Fußballcamps kann sich der 7- bis 16-jährige Nachwuchs auf ein Trainingskonzept freuen, welches auf der Fundación Real Madrid Methodik basiert. „Dieses Camp bietet jungen Talenten die Möglichkeit, von den erfahrenen Trainern des Bundesliga-Vereins zu lernen und ihre fußballerischen Fähigkeiten zu verbessern“, erklärt Obmann-Stellvertreter Jürgen Hatberger gegenüber 5 Minuten. Ziel der Veranstaltung ist es, Spieler sportlich zu fördern und ihre Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Außerdem soll die gemeinsame Leidenschaft für den Fußball gestärkt werden.