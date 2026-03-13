Lesachtal hat neuen Bürgermeister

Nach dem Rücktritt von Johann Windbichler (ÖVP) Anfang März 2026 übernimmt nun Bernhard Knotz (ÖVP) das Amt des Bürgermeisters in Lesachtal. Er wurde am Freitag, dem 13. März, vom Gemeinderat offiziell gewählt.

In Lesachtal wurde am Freitag, dem 13. März 2026, ein neues Gemeindeoberhaupt gewählt: Bernhard Knotz (ÖVP) übernimmt das Amt des Bürgermeisters. Der Gemeinderat sprach ihm die Mehrheit der Stimmen zu – er setzte sich damit gegen den zweiten Vizebürgermeister Gerald Kubin (SPÖ) durch. Neuer erster Vizebürgermeister ist Martin Guggenberger (ÖVP) aus Liesing, während Johannes Winkler (ÖVP) aus Maria Luggau als Ersatzmitglied in den Gemeindevorstand einzieht.

Wechsel im Lesachtaler Gemeindeamt

Die Angelobung des neuen Bürgermeisters erfolgte durch Bezirkshauptmann Heinz Pansi. In seiner Antrittsrede dankte Knotz seinem Vorgänger Johann Windbichler, der sein Amt nach elf Jahren zurückgelegt hatte. Gleichzeitig skizzierte der neue Bürgermeister seine Vorstellungen für die zukünftige Gemeindearbeit. Ihm seien ein respektvoller Umgang sowie eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den politischen Mitbewerbern, den Gemeindemitarbeitern sowie der Bevölkerung wichtig.