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/ ©Thomas Kaiser
Ein Bild auf 5min.at zeigt Wolken über dem Faaker See.
Die Kärntner müssen sich auf ein paar trübere Tage einstellen.
Kärnten
13/03/2026
Wetterausblick

Wochenende wird trüb: In Kärnten ziehen Wolken und Regen auf

In Kärnten steht pünktlich zum Wochenende ein Wetterumschwung bevor. Statt Sonne bestimmen ab Samstag graue Wolken das Bild am Himmel. Sie bringen auch erste Regenschauer mit sich.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)

Am Samstag wechseln sich in Kärnten Sonne und Wolken ab. Besonders in Oberkärnten bleibt der Himmel oft grau und am Nachmittag kann es – vor allem im Südwesten – zeitweise leicht regnen. In den Bergen könnte es auch schneien. „Die Schneefallgrenze liegt bei 1.500 Metern“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. In den Tälern sind Flocken eher unwahrscheinlich. Die Temperaturen schwanken dort zwischen 12 und 16 Grad.

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