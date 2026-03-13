Wochenende wird trüb: In Kärnten ziehen Wolken und Regen auf

In Kärnten steht pünktlich zum Wochenende ein Wetterumschwung bevor. Statt Sonne bestimmen ab Samstag graue Wolken das Bild am Himmel. Sie bringen auch erste Regenschauer mit sich.

Am Samstag wechseln sich in Kärnten Sonne und Wolken ab. Besonders in Oberkärnten bleibt der Himmel oft grau und am Nachmittag kann es – vor allem im Südwesten – zeitweise leicht regnen. In den Bergen könnte es auch schneien. „Die Schneefallgrenze liegt bei 1.500 Metern“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. In den Tälern sind Flocken eher unwahrscheinlich. Die Temperaturen schwanken dort zwischen 12 und 16 Grad.