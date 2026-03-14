Familienfahrt endet im Krankenhaus: Lenker fährt nach Unfall weiter

Gestern Nachmittag musste ein Familienvater während der Autofahrt eine Vollbremsung einleiten, um einen Frontalcrash zu verhindern, doch dann kam es trotzdem zu einem Unfall. Im Auto waren auch seine drei Kinder.

Nach einem Unfall im Bezirk St. Veit an der Glan musste eine Familie ins Krankenhaus.

Nach einem Unfall im Bezirk St. Veit an der Glan musste eine Familie ins Krankenhaus.

Am gestrigen Freitag lenkte ein 31-jähriger Mann seinen Pick-Up mit Anhänger gegen 16.40 Uhr auf der Krappfelder Landesstraße (L83) von Passering kommend in Richtung Pölling. Im Fahrzeug befanden sich noch die Mutter des Fahrzeuglenkers am Beifahrersitz, sowie dessen drei minderjährige Kinder auf der Rückbank.

Kinder wurden ins Krankenhaus gebracht

Im Bereich Unterpassering musste der 31-Jährige, aufgrund des Überholvorganges eines entgegenkommenden Autos, eine Vollbremsung einleiten, um eine Frontalkollision zu verhindern. „Ein nachkommender 20-jähriger Lenker eines Kastenwagens konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr in weiterer Folge auf den Anhänger auf“, heißt es vonseiten der Polizeiinspektion Althofen. Die drei Kleinkinder mussten zur medizinischen Abklärung vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Nach Abschluss der ambulanten Behandlung konnten sie in häusliche Pflege entlassen werden. Die restlichen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Polizei sucht Zeugen

„An den Unfallfahrzeugen entstand zum Teil ein erheblicher Sachschaden. Der bislang unbekannte Lenker des überholenden Fahrzeuges setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort“, so die Beamten. Zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung des Fahrzeuglenkers werden an die zuständige Polizeiinspektion Althofen (059133-2129) erbeten.