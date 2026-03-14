Dachstuhl geriet in Vollbrand: 54 Florianis im Einsatz

Heute Früh, gegen drei Uhr morgens kam es in der Gemeinde Klein St. Paul zu einem Nebengebäudebrand. Dabei geriet der Dachstuhl des alleinstehenden Nebengebäudes aus unbekannter Ursache in Vollbrand.

Heute Nacht wurden Feuerwehren zu einem Vollbrand im Bezirk St. Veit an der Glan alarmiert.

Heute Nacht wurden Feuerwehren zu einem Vollbrand im Bezirk St. Veit an der Glan alarmiert.

Die Freiwilligen Feuerwehren Wieting, Klein St. Paul und Guttaring standen mit 6 Fahrzeugen und 54 Feuerwehrleuten im Einsatz und konnten den Brand löschen, teilt die Polizei Klein St. Paul mit.

Keine Personen verletzt

Der Dachstuhl wurde durch den Brand größtenteils zerstört. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. „Personen wurden bei dem Brandereignis nicht verletzt. Weitere Erhebungen zur Brandursache werden geführt“, so die Beamten abschließend.