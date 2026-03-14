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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Feuerwehrtafel und dahinter im Hintergrund in der Nacht die Einsatzkräfte.
Heute Nacht wurden Feuerwehren zu einem Vollbrand im Bezirk St. Veit an der Glan alarmiert.
Klein St. Paul/St. Veit
14/03/2026
Feuerwehreinsatz

Dachstuhl geriet in Vollbrand: 54 Florianis im Einsatz

Heute Früh, gegen drei Uhr morgens kam es in der Gemeinde Klein St. Paul zu einem Nebengebäudebrand. Dabei geriet der Dachstuhl des alleinstehenden Nebengebäudes aus unbekannter Ursache in Vollbrand.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)

Die Freiwilligen Feuerwehren Wieting, Klein St. Paul und Guttaring standen mit 6 Fahrzeugen und 54 Feuerwehrleuten im Einsatz und konnten den Brand löschen, teilt die Polizei Klein St. Paul mit.

Keine Personen verletzt

Der Dachstuhl wurde durch den Brand größtenteils zerstört. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. „Personen wurden bei dem Brandereignis nicht verletzt. Weitere Erhebungen zur Brandursache werden geführt“, so die Beamten abschließend.

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