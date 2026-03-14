So viele Führerscheine hat die Kärntner Polizei in einer Nacht gezupft

Vom gestrigen Freitag auf den heutigen Samstag kam es wieder einmal zu einem kärntenweiten Verkehrsschwerpunkt gegen Drogen und Alkohol am Steuer.

In der vergangenen Nacht hat die Kärntner Polizei insgesamt 31 Führerscheine abgenommen.

In der vergangenen Nacht hat die Kärntner Polizei insgesamt 31 Führerscheine abgenommen.

Immer wieder führt die Kärntner Polizei unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung der LPD Kärnten Verkehrsschwerpunkte gegen Drogen und Alkohol am Steuer durch. So auch in der vergangenen Nacht.

Drogen und Alkohol am Steuer: 31 Führerscheine weg

Dabei wurden insgesamt 31 Führerscheine abgenommen. 24 davon wegen des Lenkens eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinfaluss und sieben Führerscheine aufgrund von Drogeneinfluss. Außerdem wurden zwölf Minderalkoholisierungen beim Lenken eines Fahrzeuges festgestellt.

Organmandate und Übertretungen

Zudem wurden insgesamt 326 sonstige Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) und 328 Organmandate wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben.