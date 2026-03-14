Wegen Polizeigewalt: Beamter am Landesgericht verurteilt

Im August letzten Jahres kam es zu einem Polizeieinsatz, der für einen Beamten ein juristisches Nachspiel hatte. Ihm wurde vorgeworfen im Zuge einer Amtshandlung im Bezirk Völkermarkt seine Befugnisse überschritten zu haben. Der Mann wurde wie es laut Medienberichten heißt, zu 4.500 Euro Geldstrafe und einer bedingten Haft von zehn Monaten verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Am Boden fixiert

Er soll eine männliche Person ohne vorliegenden Festnahmegrund unter Anwendung von Körperkraft zu Boden gebracht und anschließend am Boden fixiert haben. „Darüber hinaus wird ihm zur Last gelegt, indem darauffolgenden Amtshandlungen durch Anfertigung von falschen Aktenvermerken und Verfassen eines unrichtigen Berichtes an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt zudem das Verbrechen der Verleumdung verantworten zu müssen“, hieß es in der Anklageschrift.

Video als Beweismittel

Das Opfer soll Prellungen an den Schultern, sowie blutende Schürfwunden erlitten haben. Vonseiten der Staatsanwältin wurde angemerkt, dass von der angezeigten Person kein körperlich aggressives Verhalten ausging, dies sei jedoch beim Angeklagten anders gewesen. Auch ein Video wurde gezeigt, auf dem eine Diskussion der beiden zu sehen war und auch dass das Opfer vor dem Angeklagten zurückgewichen sei. Dann soll der Polizist den Mann zu Boden gebracht, mit diesem gerangelt haben und ihn circa 30 Sekunden fixiert haben. Festnahme sei keine ausgesprochen worden.

Angeklagter bekannte sich schuldig

Weiters heißt es Berichten zufolge, dass sich der Angeklagte vollinhaltlich schuldig bekannte. Auch gab er an überarbeitet gewesen zu sein und unter familiärem Druck gestanden zu sein. Er beteuerte, dass es ihm „irrsinnig leid“ tue. Das Verhalten des Opfers habe der Angeklagte missverstanden. Auch nach dem unrichtigen Vermerk in den Akten wurde der Mann gefragt. Daraufhin soll der Mann gesagt haben, dass er versucht habe „das irgendwie gerade zu richten, das tut mir auch sehr leid.“

Verurteilung am Landesgericht Klagenfurt

Er wurde wegen Körperverletzung, Verleumdung und Amtsmissbrauch verurteilt. Als mildernd wurde sein umfassendes Geständnis erachtet, auch ist er bisher unbescholten. Er wurde zu einer Geldstrafe von 4.500 Euro und einer bedingten Haftstrafe von zehn Monaten verurteilt. Der Angeklagte nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, womit das Urteil nicht rechtskräftig ist. In dem Fall gibt es auch ein Disziplinarverfahren, in welchem darüber entschieden wird, ob der Mann den Polizeiberuf weiter ausüben darf. Seit dem Vorfall ist er suspendiert.