Kurzzeitige Verzögerungen im Zugverkehr auf der Südstrecke

Derzeit kommt es auf der Südtstrecke zwischen St. Paul im Lavanttal und der Station Weststeiermark zu kurzzeitigen Einschränkungen im Zugverkehr.

Zwischen St. Paul im Lavanttal und der Station Weststeiermark kommt es kurzzeitig zu Verzögerungen im Bahnverkehr.

Zwischen St. Paul im Lavanttal und der Station Weststeiermark kommt es kurzzeitig zu Verzögerungen im Bahnverkehr.

Zwischen St. Paul im Lavanttal und der Station Weststeiermark kann es derzeit zu Verzögerungen im Bahnverkehr kommen. Doch schon bald sollte es wie gewohnt weitergehen.

Einschränkung nur von kurzer Dauer

Wie Norbert Hofer, Sprecher der ÖBB, im Gespräch mit 5 Minuten informiert: „Wird derzeit ein Teil ausgetauscht.“ Die Einschränkung auf der Südstrecke ist allerdings nur von kurzer Dauer. In rund einer Stunde sollten die Arbeiten, so Hofer, bereits erledigt sein (Stand 10.30 Uhr).