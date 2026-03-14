Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Bahnhof in St. Paul im Lavanttal.
Zwischen St. Paul im Lavanttal und der Station Weststeiermark kommt es kurzzeitig zu Verzögerungen im Bahnverkehr.
Kärnten/Steiermark
14/03/2026
Koralmbahn

Kurzzeitige Verzögerungen im Zugverkehr auf der Südstrecke

Derzeit kommt es auf der Südtstrecke zwischen St. Paul im Lavanttal und der Station Weststeiermark zu kurzzeitigen Einschränkungen im Zugverkehr.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)

Zwischen St. Paul im Lavanttal und der Station Weststeiermark kann es derzeit zu Verzögerungen im Bahnverkehr kommen. Doch schon bald sollte es wie gewohnt weitergehen.

Einschränkung nur von kurzer Dauer

Wie Norbert Hofer, Sprecher der ÖBB, im Gespräch mit 5 Minuten informiert: „Wird derzeit ein Teil ausgetauscht.“ Die Einschränkung auf der Südstrecke ist allerdings nur von kurzer Dauer. In rund einer Stunde sollten die Arbeiten, so Hofer, bereits erledigt sein (Stand 10.30 Uhr).

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: