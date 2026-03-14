Oldtimer brannte lichterloh: Kärntner Florianis rückten aus

Heute Früh wurden die Freiwilligen Feuerwehren Eitweg und St. Andrä zu einem Fahrzeugbrand auf die Goding alarmiert. Ein Oldtimer brannte bereits lichterloh.

Heute Morgen wurden zwei Kärntner Feuerwehren zu einem Vollbrand eines Oldtimer-Fahrzeuges alarmiert.

Heute Morgen wurden zwei Kärntner Feuerwehren zu einem Vollbrand eines Oldtimer-Fahrzeuges alarmiert.

Beim Eintreffen am Einsatzort brannte das Fahrzeug bereits lichterloh. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, handelte es sich um einen „Puch Haflinger“.

Auto in Vollbrand

„Unter Einsatz des Schnellangriffs konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden“, so die Feuerwehr gegenüber 5 Minuten. Die Fahrbahn wurde für die Zeit des Einsatzes vorübergehend gesperrt. Nach Abschluss der Löscharbeiten und dem Abtransport des Fahrzeugs wurde die Straße gereinigt und anschließend wieder für den Verkehr freigegeben.

Keine Verletzten

Wie es auf Nachfrage von 5 Minuten vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten heißt, soll bei dem Brand niemand verletzt worden sein. Im Einsatz standen die Polizei, die FF Eitweg mit acht Mann, sowie auch die FF St. Andrä mit mehreren Fahrzeugen.