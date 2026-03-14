Brauchtumsgruppe lädt zum Osterfeuer am Ossiacher See

Am Karsamstag lodern am Ossiacher See wieder die traditionellen Flammen: In Steindorf lädt die Brauchtumsgruppe zum großen Osterfeuer – mit Musik, Osterhase und Kinderprogramm.

Am Karsamstag, 4. April, wird in Steindorf am Ossiacher See wieder das traditionelle Osterfeuer entzündet. Die Brauchtumsgruppe Steindorf lädt dazu auf die Wiese neben dem Steinhaus direkt am See ein.

Programm für die ganze Familie

Los geht es um 18 Uhr. Besonders für Kinder wird etwas geboten: Um 19 Uhr wird ein Kinderosterhaufen entzündet, außerdem kommt der Osterhase vorbei. Der Höhepunkt des Abends folgt um 21 Uhr, wenn der große Osterhaufen vor der Kulisse des Ossiacher Sees angezündet wird.

Livemusik und Gulaschkanone

Für Stimmung sorgt das Live-Duo Markus Wutte & Schursch. Das Team der Brauchtumsgruppe

Steindorf unter Obfrau Lisa-Marie Planer sorgt für Speisen und Getränke. Heuer gibt es als Besonderheit auch Gulasch aus der Gulaschkanone. „Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt“, erklärt die Brauchtumsgruppe voller Vorfreude.