Skip to content
Region auswählen:
/ ©Brauchtumsgruppe.Steindorf
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Osterhaufen.
Am Karsamstag lädt die Brauchtumsgruppe Steindorf zum Osterhaufenheizen ein.
Ossiacher See
14/03/2026
Feurio!

Brauchtumsgruppe lädt zum Osterfeuer am Ossiacher See

Am Karsamstag lodern am Ossiacher See wieder die traditionellen Flammen: In Steindorf lädt die Brauchtumsgruppe zum großen Osterfeuer – mit Musik, Osterhase und Kinderprogramm.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)

Am Karsamstag, 4. April, wird in Steindorf am Ossiacher See wieder das traditionelle Osterfeuer entzündet. Die Brauchtumsgruppe Steindorf lädt dazu auf die Wiese neben dem Steinhaus direkt am See ein.

Programm für die ganze Familie

Los geht es um 18 Uhr. Besonders für Kinder wird etwas geboten: Um 19 Uhr wird ein Kinderosterhaufen entzündet, außerdem kommt der Osterhase vorbei. Der Höhepunkt des Abends folgt um 21 Uhr, wenn der große Osterhaufen vor der Kulisse des Ossiacher Sees angezündet wird.

Livemusik und Gulaschkanone

Für Stimmung sorgt das Live-Duo Markus Wutte & Schursch. Das Team der Brauchtumsgruppe
Steindorf unter Obfrau Lisa-Marie Planer sorgt für Speisen und Getränke. Heuer gibt es als Besonderheit auch Gulasch aus der Gulaschkanone. „Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt“, erklärt die Brauchtumsgruppe voller Vorfreude.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: