Kärntner Influencerin massiv bedroht: „Wir haben Angst, zuhause zu sein“

Die gebürtige Klagenfurterin Stephanie Davis ist mittlerweile weit über die Kärntner und sogar über die österreichischen Grenzen hinaus bekannt. Auf Instagram hat die Influencerin aktuell über 1,5 Millionen Follower. Auf Facebook sind es sogar drei Millionen Menschen, die sich für sie, ihre Karriere und auch ihr Privatleben interessieren. In Letzteres gab das Model kürzlich tiefe Einblicke.

Weltreise mit ernstem Hintergrund

Davis beantwortete Fragen ihrer Fans und teilte die Ergebnisse in den sozialen Medien. Dabei sprach sie auch offen über die nicht so schönen Seiten des Ruhms. Aktuell befindet sie sich mit ihrem Schatz, dem Clever-fit-Gründer Alfred Enzensberger auf Weltreise. Erst vor Kurzem hat sich das Paar verlobt – ganz romantisch am Valentinstag. Was nun erst einmal nach einer traumhaften Verlobungsreise klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Ein Motiv, warum das Paar in die Ferne strebt, ist tatsächlich Angst.

„Werden massiv bedroht und schwer erpresst“

„Ein weiterer trauriger Grund ist, dass wir seit eineinhalb Jahren massiv bedroht und schwer erpresst werden und wir teilweise auch Angst haben, zu Hause zu sein, weil man uns körperlich angreifen möchte“, erklärt das Model offen. Darum hätten die beiden auch einen Personenschutz engagiert, der rund um die Uhr auf Enzensberger und Davis aufpasse. Davis erklärt: „Es ist schwer zu akzeptieren, dass es solche wahnhaften und verrückten Menschen gibt, die so viel Angst und Schmerz in das Leben anderer bringen können.“ Reisen helfe ihr dabei, sich wieder freier und unbeschwerter zu fühlen.

„Ich glaube an unseren Rechtsstaat“

Trotz der angespannten Situation bleibt die gebürtige Kärntnerin optimistisch: „The good will always win und ich glaube an unseren Rechtsstaat“, betont sie. Woher diese Zuversicht auch angesichts fordernder Umstände kommt, verrät sie ebenfalls auf die Frage eines Fans hin: „Ich bin ein extrem positiver, aufgeschlossener und lebensfroher Mensch, das habe ich von meinen Eltern, die sind nämlich beide so.“

Keine Details zur Hochzeit

Doch Vorsicht ist trotz allem besser als Nachsicht. Darum hält sich Davis auch zu Hochzeitsdetails bedeckt. Auf die Frage eines Fans, wann denn die Hochzeit geplant sei, antwortet die Fitness-Influencerin: „Dazu werde ich keine Informationen geben, es kommt, wie es kommt.“