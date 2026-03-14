Skip to content
Region auswählen:
/ ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Kellner Holly Thomas
Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungssanitäter und verletzte Personen.
Im Lavanttal kam es am Samstagvormittag zu einem Forstunfall.
Lavanttal
14/03/2026
Hubschraubereinsatz

Forstunfall im Lavanttal: 49-Jähriger unter Baumstamm gefangen

Großes Pech hatte ein 49-jähriger Lavanttaler am Samstagvormittag: Bei Forstarbeiten wurde er unter einem Baumstamm eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde verletzt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Am 14. März war ein ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit Forstarbeiten auf seinem Grund beschäftigt. Dabei befand er sich nach Angaben der Polizei in steilem Gelände. Und dann passierte das Unglück: „Beim Ablängen eines bereits gefällten Baumstammes geriet der Mann unter den Stamm und wurde eingeklemmt“, schildert die Polizei. Glücklicherweise gelang es ihm trotz seiner misslichen Lage, selbst mit dem Handy einen Notruf abzusetzen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schritten sie sofort zur Tat. „Der Baumstamm musste von der Feuerwehr mittels hydraulischem Gerät angehoben werden, um den Mann zu befreien“, erklärt die Polizei. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der verletzte Lavanttaler vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: