Forstunfall im Lavanttal: 49-Jähriger unter Baumstamm gefangen

Am 14. März war ein ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit Forstarbeiten auf seinem Grund beschäftigt. Dabei befand er sich nach Angaben der Polizei in steilem Gelände. Und dann passierte das Unglück: „Beim Ablängen eines bereits gefällten Baumstammes geriet der Mann unter den Stamm und wurde eingeklemmt“, schildert die Polizei. Glücklicherweise gelang es ihm trotz seiner misslichen Lage, selbst mit dem Handy einen Notruf abzusetzen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schritten sie sofort zur Tat. „Der Baumstamm musste von der Feuerwehr mittels hydraulischem Gerät angehoben werden, um den Mann zu befreien“, erklärt die Polizei. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der verletzte Lavanttaler vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen.