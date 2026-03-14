Kärntner Lorbeer für Goldhaubenfrauen – mit Standing Ovations
Beim heutigen Landestreffen der Goldhaubenfrauen auf Schloss Krastowitz gab es bewegende Ehrungen und viel Applaus. Die Auszeichnung der Engagierten mit dem Kärntner Lorbeer war eine der letzten Amtshandlungen von Peter Kaiser.
Beim Landestreffen der Goldhaubenfrauen im Schloss Krastowitz in Klagenfurt am 15. März sind mehrere engagierte Kärntnerinnen für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet worden. Landeshauptmann Peter Kaiser überreichte dabei insgesamt zwölf Kärntner Lorbeer-Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze.
Was sind Goldhaubenfrauen?
Goldhaubenfrauen sind Frauen, die Mitglieder eines Goldhauben- und Trachtenvereins sind und eine traditionelle österreichische Festtagstracht mit der sogenannten Goldhaube tragen. Die Goldhaube ist eine kunstvoll gefertigte Kopfbedeckung aus Goldfäden, Perlen und Stoff, die ursprünglich aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammt und früher ein Zeichen von Wohlstand war. Heute pflegen Goldhaubenfrauen vor allem Brauchtum, Tradition und regionales Kulturerbe. Sie treten bei kirchlichen Festen, Prozessionen, Trachtenveranstaltungen oder kulturellen Feiern auf und engagieren sich häufig auch sozial, etwa bei Benefizaktionen.
Standing Ovations für Landesobfrau
Eine besondere Ehrung erhielt Landesobfrau Monika Plieschnegger: Für über 60 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit wurde ihr der Kärntner Lorbeer in Gold mit Brillanten verliehen. Die anwesenden Goldhaubenfrauen würdigten die Auszeichnung mit Standing Ovations.
Eine der letzten Amtshandlungen von Peter Kaiser
Für Kaiser war es eine seiner letzten Amtshandlungen: Am 31. März 2026 quittiert der langjährige Landeshauptmann wie berichtet den Dienst und übergibt an Daniel Fellner, der am 8. April offiziell übernimmt. In seiner Rede betonte er einmal mehr die Bedeutung des Ehrenamts: „Die Goldhaubenfrauen blicken auf eine 112jährige Geschichte zurück, verkörpern unsere Traditionen und sind bereit, karitativ tätig zu sein für Menschen, für Organisationen. Das ist nicht selbstverständlich, sondern wird in unserer Gesellschaft immer rarer.“ Bei dem Landestreffen dabei waren auch der zweite Landtagspräsident Christoph Staudacher, Nationalratsabgeordnete Tina Angela Berger, die Leiterin der Kulturabteilung, Brigitte Winkler-Komar sowie die Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer, Astrid Brunner.
Die Ehrungen im Überblick:
- LORBEER IN GOLD MIT BRILLANTEN
Präsidentin Monika Plieschnegger
Karla Kramer, ehem. Obfrau der Ferlacher Goldhaubenfrauen
- LORBEER IN GOLD
Ulrike Moser, ehem. Obfrau Bürger- und Goldhaubenfrauen der Stadt Gmünd
- LORBEER IN SILBER
Hannelore Maurer, Obfrau der Bürgerfrauen Friesach
Roswitha Suppan, Schriftführerin des Landesverbandes
Gertraud Zwick, Obfrau der Klagenfurter Bürgerfrauen und Kassiererin des Landesverbandes
- LORBEER IN BRONZE
Christa Aniwanter, Obfrau Millstätter Bürgerfrauen
Gabriele Gfrerer, Obfrau Goldhaubenfrauen Spittal und Stv. Präsidentin
Ilse Holzfeind, Obfrau der Bürger- und Goldhaubenfrauen Hermagor
Ursula Raff, Obfrau der Oberdrauburger Goldhaubenfrauen
Tanja Steinmetz, Obfrau Villacher Goldhaubenfrauen