Kärntner Lorbeer für Goldhaubenfrauen – mit Standing Ovations

Beim heutigen Landestreffen der Goldhaubenfrauen auf Schloss Krastowitz gab es bewegende Ehrungen und viel Applaus. Die Auszeichnung der Engagierten mit dem Kärntner Lorbeer war eine der letzten Amtshandlungen von Peter Kaiser.

Beim Landestreffen der Goldhaubenfrauen im Schloss Krastowitz in Klagenfurt am 15. März sind mehrere engagierte Kärntnerinnen für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet worden. Landeshauptmann Peter Kaiser überreichte dabei insgesamt zwölf Kärntner Lorbeer-Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze.

Was sind Goldhaubenfrauen? Goldhaubenfrauen sind Frauen, die Mitglieder eines Goldhauben- und Trachtenvereins sind und eine traditionelle österreichische Festtagstracht mit der sogenannten Goldhaube tragen. Die Goldhaube ist eine kunstvoll gefertigte Kopfbedeckung aus Goldfäden, Perlen und Stoff, die ursprünglich aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammt und früher ein Zeichen von Wohlstand war. Heute pflegen Goldhaubenfrauen vor allem Brauchtum, Tradition und regionales Kulturerbe. Sie treten bei kirchlichen Festen, Prozessionen, Trachtenveranstaltungen oder kulturellen Feiern auf und engagieren sich häufig auch sozial, etwa bei Benefizaktionen.

Standing Ovations für Landesobfrau

Eine besondere Ehrung erhielt Landesobfrau Monika Plieschnegger: Für über 60 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit wurde ihr der Kärntner Lorbeer in Gold mit Brillanten verliehen. Die anwesenden Goldhaubenfrauen würdigten die Auszeichnung mit Standing Ovations.

©LPD Kärnten/Peter Just Den Kärntner Lorbeer in Silber erhielten Roswitha Suppan, Hannelore Maurer und Gertraud Zwick. ©LPD Kärnten/Peter Just Die Gmündner Goldhaubenfrauen mit Landeshauptmann Peter Kaiser. ©LPD Kärnten/Peter Just Für die langjährige Präsidentin der Kärntner Goldhaubenfrauen Monika Plieschnegger gab’s den Kärntner Lorbeer in Gold mit Brillanten – und Standing Ovations. ©LPD Kärnten/Peter Just Den Kärntner Lorbeer in Gold erhielten Monika Plieschnegger, Karla Kramer und Ulrike Moser.

Eine der letzten Amtshandlungen von Peter Kaiser

Für Kaiser war es eine seiner letzten Amtshandlungen: Am 31. März 2026 quittiert der langjährige Landeshauptmann wie berichtet den Dienst und übergibt an Daniel Fellner, der am 8. April offiziell übernimmt. In seiner Rede betonte er einmal mehr die Bedeutung des Ehrenamts: „Die Goldhaubenfrauen blicken auf eine 112jährige Geschichte zurück, verkörpern unsere Traditionen und sind bereit, karitativ tätig zu sein für Menschen, für Organisationen. Das ist nicht selbstverständlich, sondern wird in unserer Gesellschaft immer rarer.“ Bei dem Landestreffen dabei waren auch der zweite Landtagspräsident Christoph Staudacher, Nationalratsabgeordnete Tina Angela Berger, die Leiterin der Kulturabteilung, Brigitte Winkler-Komar sowie die Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer, Astrid Brunner.