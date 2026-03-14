Radweg-Ausbau: Arbeiten bei Lieserbrücke starten bald

Der Ausbau des Lieserschluchtradwegs geht weiter: Ab 16. März wird im Bereich der Lieserbrücke fleißig gewerkelt, um den Geh- und Radweg zu verbreitern. Im Anschluss wird die Unterführung ausgebaut.

Im Rahmen des Großprojekts „Lieserschluchtradweg“ beginnen am 16. März Bauarbeiten bei der Lieserbrücke Seebach im Raum Spittal. Ziel ist laut dem Land Kärnten eine bessere und sicherere Verbindung für Radfahrer und Fußgänger in Richtung Seeboden und Gmünd. Die Arbeiten sollen bis Ende November dauern.

Geh- und Radweg wird verbreitert

Geplant ist unter anderem die Abtragung und Versetzung einer rund 50 Meter langen Stützmauer südlich der B98 im Bereich der Bushaltestelle. Dadurch wird der bestehende Geh- und Radweg verbreitert. Anschließend wird die bisherige Gehwegunterführung unter der B98 zu einer etwa 3,5 Meter breiten kombinierten Geh- und Radwegunterführung ausgebaut. Für die südseitige Rampe zur Unterquerung werden außerdem rund 300 Kubikmeter Steinschlichtungen errichtet. Während der gesamten Bauzeit soll der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen aufrechterhalten bleiben.

Großprojekt Lieserschluchtradweg

Die Arbeiten sind Teil des umfassenden Ausbaus des Radwegs durch die Lieserschlucht, der bis 2028 umgesetzt werden soll. Insgesamt investiert das Land Kärnten rund 21 Millionen Euro in das Projekt. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber betont: „Eine sichere und attraktive Radwegverbindung zwischen Spittal und Seeboden wird seit Langem gefordert. Mit dieser Unterführung kommen wir dieser Forderung nun ein Stück näher.“