Mix aus Sonne und Wolken: So wird der Sonntag in Kärnten

Nach regionalen Regenschauern in der Nacht bringt der Sonntag ruhigeres Wetter nach Kärnten. Im äußersten Westen sind in den frühen Morgenstunden noch vereinzelte Niederschläge möglich. Die Schneefallgrenze liegt dabei bei etwa 1300 Metern. In Unterkärnten bleibt es hingegen weiterhin trocken. Besonders im Lavanttal darf man sich schon am Vormittag über die ersten Sonnenstrahlen freuen. Im Laufe des Tages kann laut Prognosen von GeoSphere Austria im ganzen Land mit einem Mix aus Sonne und Wolken gerechnet werden. Die Temperaturen bleiben dabei recht freundlich: Während es im Lesachtal mit rund 9 Grad etwas kühler bleibt, kann es im Lavanttal mit viel Sonne bis zu 16 Grad erreichen.