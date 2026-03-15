Kreuzungs-Crash: Mopedfahrer (15) gegen Auto geschleudert und verletzt

Gestern Abend hat es in Winklern an einer Kreuzung gekracht. Es kam zu einer Kollision zwischen einem Moped- und einem Autofahrer.

Am gestrigen Samstag, dem 14. März 2026, lenkte ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Spittal sein Moped gegen 19 Uhr auf einer Gemeindestraße in Winklern in Richtung des Kreuzungsbereichs mit der Mölltal Straße (B106). Zur selben Zeit fuhr ein 18-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal, mit seinem Auto auf der B106 in Fahrtrichtung Spittal.

Ins Krankenhaus gebracht

Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. „Der 15-Jährige wurde durch den Zusammenstoß gegen das Auto geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen“, heißt es vonseiten der Polizeiinspektion Winklern. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 15-Jährige mit Verletzungen vom Rettungsdienst in Begleitung des Notarzteinsatzfahrzeuges in das BKH Lienz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.