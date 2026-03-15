Lehrlings-Initiative soll jungen Menschen Berufschancen ermöglichen

Bereits zum 15. Mal kooperieren auch heuer das Land Kärnten und die Handelskette SPAR mit dem AMS Kärnten sowie Jugend am Werk Kärnten, um Jugendlichen und jungen Erwachsenen den Einstieg in das Berufsleben zu erleichtern.

Im Rahmen dieser Initiative erhalten Jugendliche und junge Erwachsene in herausfordernden Lebenssituationen die Möglichkeit, sich für ein vierwöchiges Praktikum bei Spar zu bewerben. Das Praktikum wird als Arbeitstraining über Jugend am Werk Kärnten organisiert und fachlich begleitet. „Es freut mich ganz besonders, dass die Teilnehmenden danach die Chance auf eine Lehrstelle in einer der zahlreichen Spar-Filialen in Kärnten haben“, freut sich der für Bildung sowie Kinder- und Jugendschutz zuständige Landesrat Peter Reichmann. Möglich sind sowohl reguläre Lehrlingsausbildungen als auch eine Lehre mit Matura oder eine verlängerte vierjährige Lehrausbildung.

„Jungen Menschen Möglichkeiten zu eröffnen“

„Gerade für junge Menschen, die unter schwierigeren Voraussetzungen ins Berufsleben starten, sind praktische Chancen und verlässliche Partner besonders wichtig. Diese Initiative zeigt, wie erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Arbeitsmarktservice und sozialen Einrichtungen konkrete Perspektiven für Jugendliche schaffen kann“, so Reichmann und weiter: „Unser Ziel ist es, jungen Menschen Möglichkeiten zu eröffnen, ihre Fähigkeiten zu entdecken und Schritt für Schritt einen stabilen beruflichen Weg einzuschlagen.“

„Besonders stolz sind wir auf Erfolgsgeschichten wie …“

Andreas Ender, Geschäftsführer für SPAR Kärnten und Osttirol dazu: „Das SPAR-Lehr-Praktikum zeigt jedes Jahr aufs Neue, welches Potenzial in jungen Menschen steckt, wenn man ihnen eine echte Chance gibt. Bei SPAR stehen ihnen viele Wege offen – von der Lehre im Markt über Fachkarrieren bis hin zu Führungspositionen. Besonders stolz sind wir auf Erfolgsgeschichten wie jene einer Teilnehmerin aus dem Jahr 2021: Sie hat über das Lehr-Praktikum ihren Weg zu SPAR gefunden, anschließend die reguläre Lehre gestartet und arbeitet heute bereits als Marktleiter-Stellvertreterin in einem SPAR-Supermarkt. Solche Entwicklungen zeigen, dass das Lehr-Praktikum weit mehr ist als ein Einstieg – es kann der Beginn einer erfolgreichen Karriere bei SPAR sein.“

Teilnahme und Bewerbungsmöglichkeit: Teilnahmeberechtigt am Auswahlverfahren für das Praktikum – Starttermin ist 15. Juni 2026 (Dauer jeweils vier Wochen, je nach Einstiegstermin) – sind arbeitssuchende Jugendliche sowie junge Menschen mit Kontakt zur Unterabteilung Kinder- und Jugendschutz des Landes Kärnten. Dazu zählen auch Jugendliche, die im Rahmen der „Vollen Erziehung“ bei nahen Angehörigen, bei Pflegepersonen oder in sozialpädagogischen Einrichtungen leben oder ambulant betreut werden. Die Bewerbungen (letzte Zeugnisse sowie Lebenslauf mit Foto) können ab sofort an das Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 6 – Bildung und Sport (Mießtaler Straße 1, 9020 Klagenfurt) oder per E-Mail an horst.struckl@ktn.gv.at übermittelt werden, wird vonseiten des Landes informiert.

Über 100 Jugendliche und junge Erwachsene bekamen Lehrstelle

Durch diese gemeinsame Lehrlingsinitiative der Unterabteilung Kinder- und Jugendschutz des Landes Kärnten mit Spar, dem AMS Kärnten und Jugend am Werk Kärnten konnten bereits mehr als 100 Jugendliche und junge Erwachsene eine Lehrstelle erhalten, heißt es weiter. Viele der ehemaligen Praktikanten seien weiterhin bei Spar oder im Einzelhandel tätig und haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Einzelne Teilnehmer haben ihre Lehre auch mit Matura absolviert, wird abschließend mitgeteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.03.2026 um 08:07 Uhr aktualisiert