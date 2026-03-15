„Herzensprojekt“: Kärntner Feuerwehr feiert Ausbau von Rüsthaus

Am vergangenen Donnerstag, dem 12. März 2026, fand auf der Baustelle des Rüsthauses St. Margarethen ob Töllerberg die Gleichenfeier statt.

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung der Feuerwehr. Unter ihnen Vizebürgermeister Peter Wedenig, Stadtrat Gerald Grebenjak, Stadtrat Bernhard Sutterlüty, Baustadtrat Stefan Riepl und Gemeinderätin Leopoldine Steindorfer. Sowie die Altkameraden Gregor Holzer, Sigfried Jamnig, Michael Lippnig, Wolfgang Hribernig, Willi Holzer und Jakob Wedenig.

„Ein echtes Herzensprojekt“

Kommandant Patrick Georg Achatz brachte in seiner Begrüßung seinen Dank zum Ausdruck. Zum eine dankte er den politischen Vertretern und Mitarbeitern der Gemeinde für die Unterstützung. Besonderer Dank galt dabei auch Bürgermeister Markus Lakounigg, der terminlich verhindert war. Zum anderen bedankte er sich bei Holzbau Bijo für die hervorragende Beratung und Bauausführung. Anton Jop betont: „Wir danken dem Bürgermeister für diesen Auftrag. Der Rüsthausumbau ist ein echtes Herzensprojekt, wenn man sieht mit welchem Engagement die Kamerad:innen hier Hand anlegen.“

Dank an Kameraden für 1.000 Arbeitskraftstunden

Der größte Dank galt jedoch den Kameraden der Feuerwehr St. Margarethen ob Töllerberg, die schon jetzt unentgeltlich über 1.000 Arbeitskraftstunden beim Umbau geleistet haben, heißt es weiter. „Diese Stunden sind unbezahlt, aber unglaublich wertvoll, denn nur so ist dieses Projekt möglich“, betont Achatz. Vizebürgermeister Peter Wedenig ergänzt: „Auch in Zeiten angespannter Finanzen, tätigen wir als Gemeinde wichtige Investitionen in unsere Feuerwehren und die Sicherheit unserer Bevölkerung!“ Die Nachbarn Stefan und Kordula Lippnig brachten einen geschmückten Baum, welcher von Vizebürgermeister Peter Wedenig, Stadtrat Gerald Grebenjak, Stadtrat Bernhard Sutterlüty und Baustadtrat Stefan Riepl am Dach montiert wurde.

Über 60 Jahre altes Dach erneuert

Brandinspektor Johannes Ronacher erklärt: „Wir sind sehr froh, dass das über 60 Jahre alte Dach erneuert wird und gleichzeitig Platz für unsere Mannschaft geschaffen wird. Immerhin sind wir aktuell 96 Kamerad:innen, diese benötigen auch entsprechend Platz. In der zweiten Bauphase soll dann auch noch Platz für die vielem Katastrophenschutzgerätschaften geschaffen werden.“

©FFSt.Margarethen/Wedenig Jakob | Am Foto: Baustadtrat Stefan Riepl, Stadtrat Gerald Grebenjak, Altkamerad Wolfgang Hribernig und Michael Lippnig, Gemeinderätin Leopoldine Steindorfer (von links) ©FFSt.Margarethen/Wedenig Jakob | Am Foto: BI Johannes Ronacher, HBI Patrick Achatz mit Gäste (von links) ©FFSt.Margarethen/Wedenig Jakob | Am Foto: Stadtrat Bernhard Sutterlüty, BI Johannes Ronacher, HBI Patrick Achatz, VizeBgm Peter Wedenig (von links)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.03.2026 um 08:37 Uhr aktualisiert