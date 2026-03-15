Frühlingsstimmung: Althofener Ostermarkt öffnet schon bald

Die Stadtgemeinde Althofen lädt wieder zum Ostermarkt. An den Wochenenden rund um den 20. und 27. März verwandelt sich der Stadtpark wieder in einen Treffpunkt für die ganze Familie.

Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Kunsthandwerk, regionaler Kulinarik, Musik und einem großen Reindlingswettbewerb freuen. Der Ostermarkt findet am 20., 21., 27. und 28. März statt und ist freitags ab 15 Uhr sowie samstags ab 10 Uhr geöffnet.

Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten

Insgesamt 24 Marktstände sowie zusätzliche Aussteller im Park präsentieren österliches Kunsthandwerk, Dekorationen und handgefertigte Geschenkideen. Althofener Vereine und Gastronomiebetriebe sorgen mit regionalen Spezialitäten für das kulinarische Angebot, heißt es in einer Aussendung. „Der Althofener Ostermarkt bringt Menschen zusammen und stimmt auf die kommende Frühlingszeit ein. Besonders schön ist, dass viele regionale Aussteller und Vereine mitwirken“, freut sich Bürgermeister Walter Zemrosser über die Vielfalt des Marktes.

Ostermarkt für Groß und Klein

Für die österliche Gestaltung des Stadtparks zeigen sich auch Schüler der Polytechnischen Schule verantwortlich, die für die Hütten passende Osterdekorationen gefertigt haben. „Der Ostermarkt lebt von regionalem Handwerk, Kreativität und der Begegnung der Menschen. Genau diese Kombination macht seinen besonderen Charme aus“, sagt Ostermarkt-Koordinator Gernold Kloiber-Pammer. Neben Kunsthandwerk und Kulinarik wird auch für Unterhaltung der Kleinsten gesorgt. So dreht der Schweinchenzug der Firma Pötscher im Stadtpark seine Runden, kleine Vergnügungsgeräte und eine Hüpfburg sorgen für Abwechslung. Außerdem können die Kids am 27. März Palmbuschen binden, sich dem Kinderprogramm des Vereins FamilienGlück anschließen, am Kinderschminken der Stadtkapelle Althofen teilnehmen (21. März) oder an der Osterhasen-Malstation kleine Kunstwerke anfertigen.

©Stadtgemeinde Althofen | Die Stadtgemeinde Althofen lädt wieder zum Ostermarkt. ©Stadtgemeinde Althofen | An den Wochenenden rund um den 20. und 27. März verwandelt sich der Stadtpark wieder in einen Treffpunkt für die ganze Familie.

Großer Reindlingswettbewerb

Ein besonderes Highlight ist der große Reindlingswettbewerb am 28. März. Die Stadtgemeinde Althofen gibt Hobbybäckern die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Ob klassisch, mit Nüssen oder mit Zuckerkruste – der Kärntner Reindling steht dabei im Mittelpunkt. Die selbst gebackenen Reindlinge werden von einer sechsköpfigen Jury bewertet und die besten drei werden prämiert. Urkunden und Althofener Taler warten als Belohnung. Jeder Teilnehmer erhält zudem ein Präsent. Die Reindlinge sind von 13.30 Uhr bis 14 Uhr beim Althofener Ostermarkt im Stadtpark abzugeben, danach tagt die Jury. Natürlich ist im Anschluss an die Prämierung die auch die Bevölkerung herzlich eingeladen, die Reindlinge zu verkosten, heißt es abschließend.