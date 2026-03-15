Stichflamme aus Camping-Ofen löste Zimmerbrand aus: Bewohner verletzt

Gestern Nachmittag wollte ein Mann einen Camping-Ethanol-Ofen nachfüllen. Plötzlich kam es zu einer Stichflamme, die dann eine Kettenreaktion auslöste. Der 49-Jährige wurde verletzt.

Aufgrund eines Zimmerbrandes in Feldkirchen wurde gestern ein Feldkirchner ins Krankenhaus gebracht.

Aufgrund eines Zimmerbrandes in Feldkirchen wurde gestern ein Feldkirchner ins Krankenhaus gebracht.

Am gestrigen Samstag wollte ein 49-Jähriger gegen 16.45 Uhr einen tragbaren Camping-Ethanol-Ofen in seiner Wohnung in Feldkirchen mit Flüssigethanol nachfüllen. Da der Ofen vermutlich noch nicht abgekühlt war, kam es zu einer Stichflamme, in Folge dessen sich der von ihm getragene Handschuh entzündete.

Wohnungsbesitzer konnte Brand nicht mehr löschen

Der 49-jährige zog den brennenden Handschuh aus und warf ihn mitsamt der Ethanol- Flasche auf den Teppichboden. Das Flüssigethanol in der Flasche entzündete sich und das Feuer breitete sich auf dem Teppich sowie Parkettboden aus, teilt die Polizeiinspektion Feldkirchen mit. Der Wohnungsbesitzer versuchte noch den Brand mit Hilfe eines Handfeuerlöschers zu löschen, musste den Versuch jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung abbrechen und verließ die stark verqualmte Wohnung.

60 Florianis im Einsatz

Ein Nachbar verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch eindämmen, wodurch ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume verhindert werden konnte. „Der Wohnungsbesitzer erlitt leichte Verbrennungen und wurde zur Abklärung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht“, heißt es weiter. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Freiwilligen Feuerwehren Feldkirchen, Waiern, St. Ulrich sowie Tschwarzen standen mit insgesamt zwölf Fahrzeugen sowie 60 Mann im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.03.2026 um 10:02 Uhr aktualisiert