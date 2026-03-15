Was wir alles abschaffen (sollten)

Geht nicht, haben wir noch nie gemacht, da könnte ja jeder kommen. Diese Dreieinigkeit der österreichischen Seele bzw. Realverfassung wird sich wohl nicht so schnell ändern.

Was in den Reaktionen auf einen kürzlich erfolgten Vorstoß der Neos ersichtlich ist. Yannick Shetty heißt der gute Mann, der nicht nur Abgeordneter zum Nationalrat ist, sondern auch Klubobmann der pinken Riege. Was aber hat Shetty verbrochen?

Bundesrat abschaffen?

Der Neos-Mandatar erdreistete sich doch allen Ernstes, die Abschaffung des Bundesrates zu fordern. Mehr hat er nicht gebraucht, der Herr Shetty. Geht nicht, haben wir noch nie gemacht, da könnte ja jeder kommen. Der Protest war ein lauter, der Bundesrat sei doch unverzichtbarer Vertreter der Interessen der Bundesländer unserer schönen Republik. Per Verfassung stimmt das, in der Realität aber so etwas von nicht. In der Realität ist der Bundesrat ein Parkplatz für Politiker von der dritten Reihe abwärts.

Was es mit der Landeshauptleutekonferenz auf sich hat

Da gibt es nämlich ein Gremium, das es gar nicht geben dürfte und das nennt sich Landeshauptleutekonferenz. Davon ist in unserer Verfassung, die ja maßgeblich auf Hans Kelsen und das Jahr 1920 zurückgeht, nichts zu lesen. Was ist nun diese Landeshauptleutekonferenz? Da treffen sich die neun Länderfürsten und Fürstinnen, zumeist in einem standesgemäßen Fünf-Sterne-Wellnesstempel und beraten die Lage der Nation. Alle sechs Monate wechselt der Vorsitz in dieser eigentlich inexistenten Runde, ohne die aber nichts geht. Wenn nämlich die neun Fürstinnen und Fürsten etwas nicht wollen, dann kann die Bundesregierung kopfstehen oder Purzelbäume schlagen, da geht einfach nichts. Und es ist herzlich egal, welche Parteifarben in dieser Landeshauptleutekonferenz vertreten sind oder welches Bundesland dem Gremium vorsteht, am Abend an der Bar werden die Interessen der Länder ausverhandelt. Da fährt die Eisenbahn drüber. Warum verzichten wir also nicht auf den Bundesrat und schreiben die Landeshauptleutekonferenz als Vertreter der Bundesländer in die Verfassung? Dann wäre das eine saubere Lösung, die noch dazu Geld spart.

Wirbel um neuen Bezirkshauptmann

Weil wir gerade beim Abschaffen sind. Die Bestellung des neuen Bezirkshauptmannes von Feldkirchen hat dieser Tage wieder für Schlagzeilen gesorgt. Es sei ausgepackelt und bar jeder Objektivierung. Denn es wurde der Büroleiter von Landeshauptmann Peter Kaiser zum Bezirkshauptmann bestellt, der aus der Objektivierung als klar Erstgereihter hervorgegangen war. Unsere derzeitige Bezirksgliederung geht auf das Reichsgesetzblatt Nummer 44 von 1868 zurück, Teile davon sogar auf die Stunde nach der Revolution von 1848. Also ganz taufrisch sind die Bezirke nicht mehr. Aber schauen wir uns die Gesamtlage einmal an.

Was alles denkbar wäre …

Da gibt es an hierarchischen Ebenen die EU, den Bund, die Länder, die Bezirke, die Gemeinden und dazwischen noch etliche Verwaltungsgemeinschaften, Genossenschaften und was weiß ich. Für ein Land mit lediglich 84.000 Quadratkilometern Fläche – davon zwei Drittel Hochgebirge – müssten weniger dieser Ebenen auch reichen. Noch dazu werden die Bezirkshauptleute absolut ohne demokratischem Zutun bestellt. Nix ist mit Wahl durch das Volk oder so. Apropos Volk. Otto Normalverbraucher bzw. Max Mustermann haben zeit ihres Lebens ohnehin nichts mit einer BH zu tun. Außer sie kriegen Post von der BH Hermagor, die landesweit die Radarstrafen administriert. Dann wird’s meistens teuer. Eine Republik ohne diese Bezirke muss doch zumindest denkbar sein. Denkbar sollte auch eine wirklich gute Verfassungs- und Förderalismusreform sein. Eine, aus der ein schlanker und effizienter Staat hervorgeht. Aber denkbar ist ja vieles, auch das, was wir noch nie so gemacht haben, was nicht geht und wo jeder kommen könnte.