Sportkegler müssen bitteres Cup-Aus in Innsbruck hinnehmen

Am gestrigen Samstag, dem 14. März 2026, fanden die Viertelfinalspiele des Österreich-CUP statt. Der KSK Klagenfurt-Magdalensberg musste dazu nach Tirol zur SPG SKVI-KC Katzenberger reisen.

Zwei Stammspieler weniger

Die Innsbrucker Spielgemeinschaft sind ein Spitzenteam der ersten Bundesliga West und haben die letzten Jahre stets einen Medaillenplatz in dieser Liga belegt und sind aktuell Tabellenzweiter, heißt es vonseiten des Vereins und weiter: „Aufsteigen wollten die Tiroler wegen der weiten Anreisen und höheren Kosten aber nie.“ Gespielt wurde auf den Sportkegelbahnen Hötting West in Innsbruck. Der KSK Klagenfurt-Magdalensberg musste zwar auf zwei Stammspieler verzichten, galt aber trotzdem als leichter Favorit für den Einzug ins Final-Four.

Spielverlauf

Im ersten Umlauf spielte der KSK mit Andrej Lahovec gegen Bernhard Kohl, sowie Roman Leitner gegen Walter Fasching. Während Andrej keine Probleme hatte und starke 605 Kegel erzielte, musste sich Roman mit durchschnittlichen 553 Kegel dem besten Tiroler, Walter Fasching (608 Kegel) klar geschlagen geben, teilt der Verein weiter mit. Zwischenstand 1:1 bei plus drei Kegel für den KSK. Im Mitteldurchgang spielten für den KSK die beiden U-19 Spieler Rafael Waldhauser und Sandro Winter. Rafael konnte sich nach schwächerem Start zwar steigern, musste sich aber mit 562:598 Kegel gegen Markus Schwarz klar geschlagen geben, heißt es. Auch Sandro hatte Probleme mit der Anlage und wurde nach 64 Wurf durch Adolf Pichler ersetzt. Gemeinsam erzielten sie 537 Kegel, was gegen die 593 Kegel von Peter Flörl bei Weitem nicht reichte. Somit lagen die Kärntner vor den Schlussduellen mit 1:3 und -89 Kegel in Rückstand.

Am Ende fehlten 16 Kegel

Die ganze Hoffnung des KSK lag nun in den Händen von KSK-Obmann Werner Rössler und Top-Star Dominik Konec. Die beiden holten auch Kegel um Kegel auf. Vor der letzten Bahn war der Rückstand auf einen Kegel geschrumpft. Während Dominik auch seine letzte Bahn gewann und mit 632 Kegel die mit Abstand beste Leistung des Tages zeigte, schwächelte Werner etwas und sein Gegenüber, Markus Eller, spielte eine starke Schlussbahn. Werner konnte sein Spiel zwar mit 562:543 Kegel gewinnen, aber für die notwendigen Punkte aus den Gesamtkegeln fehlten am Ende 16 Kegel. Der Endstand: 5:3 Mannschaftspunkte bei 13:11 Satzpunkten und 3466:3451 Kegel für die SPG SKVI-KC Katzenberger.

Superliga am kommenden Wochenende

Kommendes Wochenende geht es in der Superliga weiter. Der KSK Klagenfurt-Magdalensberg muss in die Bundeshauptstadt zum abstiegsgefährdeten KSV Wien. Für die Wiener ist ein voller Erfolg praktisch Pflicht, will man noch die Klasse halten, teilt der Verein mit. Das Spiel findet am Samstag, 21. März um 14.15 Uhr auf den KSV-Bahnen im Wiener Prater statt.