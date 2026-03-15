Wechselhafte Woche in Kärnten: Regenschauer und Schneefallgrenze sinkt

Zum Wochenstart erwartet die Kärntner zunächst trübes Wetter. Lokal sind auch Regenschauer dabei, die Schneefallgrenze sinkt. Wie sich das Wetter die kommende Woche verhält, erfährst du hier.

Eine schwache Kaltfront kommt in der nächsten Woche auf die Kärntner und Kärntnerinnen zu.

Eine schwache Kaltfront kommt in der nächsten Woche auf die Kärntner und Kärntnerinnen zu.

Am heutigen Sonntag begleitet uns noch ein Mix aus Sonne und Wolken. Kommende Woche erwartet uns durchwachsenes Wetter, auch Regenschauer sind stellenweise dabei. Hier bekommst du einen Überblick.

„Ein paar Regenschauer“ am Montag in Kärnten

Zum Wochenstart gibt es zunächst noch etwas Sonnenschein. „Gegen Mittag bzw. am Nachmittag zieht von Nordwesten eine schwache Kaltfront durch, welche besonders in den östlichen Landesteilen ein paar Regenschauer bringt“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1.000 Meter. Kaum Niederschlag soll es hingegen im nördlichen und westlichen Oberkärnten. Die Höchstwerte liegen zwischen neun und 14 Grad.

Dienstagswetter: Wechselhaft und bewölkt

„Am Dienstag sorgt teils kräftig durchgreifender Nordföhn in Kärnten für wechselnd bewölktes Wetter mit einigen sonnigen Phasen zwischendurch“, so die Wetterexperten weiter. Ausgehend von den Bergen sind am Nachmittag besonders in Unterkärnten einzelne Regenschauer möglich. Die Schneefallgrenze liegt knapp über 1.000 Meter. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und elf Grad.

Kühler Mittwoch

Der Mittwoch ist zunächst von einer dichteren Wolkendecke geprägt. „Tagsüber sorgt der kräftige Ostwind aber wieder für sonnige Auflockerungen“, so die Geosphere Austria weiter. Es wird deutlich kühler mit rund fünf bis zehn Grad.

Sonne kommt wieder

Für den Donnerstag kündigt sich dann wieder sonniges und freundliches Wetter an. „Es weht noch mäßiger Ostwind. Mit Höchstwerten zwischen 9 und 14 Grad entsprechen die Temperaturen in etwa der Jahreszeit“, teilen die Wetterexperten abschließend mit.