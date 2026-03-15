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/ ©Georg Unterkofler
Daa Foto auf www.5min.at zeigt das Radio-Moderationsteam von Radio Uno.
Von 14 bis 17 Uhr kommen Fans der Schlagerwelt wieder auf ihre Kosten bei Radio Uno Kärnten.
Kärnten
15/03/2026
Von 14 bis 17 Uhr

„Mitsingen erlaubt“: Schlager-Cocktail auf Radio Uno Kärnten

Am Sonntag, 15. März 2026, von 14 bis 17 Uhr mixt dir Radio Uno Kärnten den Schlager Cocktail – charmant moderiert von Sophie Serschen & Georg Unterkofler.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(192 Wörter)

Wenn dein Sonntag ein bisschen mehr Glitzer, Gefühl und „Nur noch EIN Lied!“ verträgt, dann ist wieder Zeit für den Schlager Cocktail auf Radio Uno Kärnten.

Quer durch die Schlagerwelt

Los geht’s gleich mit einem echten Ohrwurm: „San Bernadino“ von Christie (1970) – dieses „Düdüdü“ klebt schneller im Kopf als Honig am Löffel. Danach geht es einmal quer durch die Schlager-Welt: Österreichische Schmankerl, Happy-Sound, Duos, 60er/70er-Klassiker, Schweiz, Skandinavien und sogar ein kleiner Abstecher zu Canzoni & Chansons.

Nostalgie-Fans kommen auf ihre Kosten

Highlight für Nostalgie-Fans: die Songcontest-Beiträge. Du hörst Udo Jürgens mit seinem ESC-Titel „Sag ihr, ich lass sie grüßen (1965) – lange bevor er zur Legende wurde. Frankreich liefert Eleganz mit Gérard Lenorman, und Ingrid Peters bringt Herz in die Sache. Und weil’s auch Neues geben darf: CD-Tipp im Oberkrainer-Sound – Die Lungauer & Monika Avsenik mit dem Album „Musik kennt keine Grenzen„. In der Sendung läuft daraus „Eine weiße Rose“ (2026). Abschließend heißt es von den Moderatoren: „Einschalten, zurücklehnen – und keine Sorge: Mitsingen ist ausdrücklich erlaubt!“

Schlager Cocktail auf Radio Uno Kärnten

Wann? Am heutigen Sonntag, dem 15. März, von 14 bis 17 Uhr

Wo? auf Radio Uno Kärnten

Hier kommst du zu Livestream.

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