Knapp: Katharina Truppe rast am Podest vorbei – Platz vier

Heute fand in Are (Schweden) der Slalomweltcup der Frauen statt. Katharina Truppe legte eine starke Leistung im ersten Durchgang hin und wurde schlussendlich Vierte. Der Sieg ging an Mikaela Shiffrin.

Am heutigen Sonntag fand der Slalomweltcup der Frauen im schwedischen Are statt. Nach dem ersten Durchgang lag die Kärntnerin Katharina Truppe auf dem starken Rang drei. 0,57 Sekunden fehlten ihr auf die führende Mikaela Shiffrin. Katharina Huber ist ausgeschieden, nur Katharina Gallhuber schaffte es unter die Top 30 auf den Platz 29.

Zweiter Durchgang in Are

Um 12.30 Uhr begann der zweite Durchgang im Frauen-Slalom. Stärker als Truppe waren bislang nur Shiffrin und Emma Aicher. Dann wurde es wieder spannend. Katharina Truppe nahm volles Risiko mit, trotzdem fehlten ihr neun Hundertstel auf die zu der Zeit führende Wendy Holdener.

Kein Podestplatz für Truppe

Die Deutsche Emma Aicher überholt Holdener. Am Ende holt sich Mikaela Shiffrin den Slalomsieg. Aicher auf Rang zwei und Holdener auf dem dritten Platz. Katharina Truppe verpasst das Podest und landet auf dem vierten Platz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.03.2026 um 14:19 Uhr aktualisiert