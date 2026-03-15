Kärntner Eltern fordern „echte Wahlfreiheit“ in der Kinderbetreuung

Viele Familien fühlen sich bei der Kinderbetreuung eingeschränkt. Eine Eltern-Initiative fordert nun mehr Wahlfreiheit – auch über Gemeindegrenzen hinweg. Am Josefitag soll eine Petition an den Kärntner Landtag übergeben werden.

Die Organisation der Kinderbetreuung ist für viele Kärntner Eltern ohnehin nicht leicht. Nun fordert eine Initiative mehr Wahlfreiheit.

Die Organisation der Kinderbetreuung ist für viele Kärntner Eltern ohnehin nicht leicht. Nun fordert eine Initiative mehr Wahlfreiheit.

Für viele Kärntner Familien ist die Organisation der Kinderbetreuung nicht leicht. Neben Arbeit und anderen Verpflichtungen tun sich für Eltern auch administrative Hürden auf, etwa bei der Wahl der Kinderbetreuungseinrichtung. Die Initiative „Eltern stehen auf – für Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung“ möchte hier ansetzen. Am Josefitag (19. März) übergeben die Verantwortlichen eine Petition an den Präsidenten des Kärntner Landtages, Andreas Scherwitzl. Ziel ist es, Familien künftig mehr Wahlmöglichkeiten bei Kinderkrippen und Kindergärten – auch über Gemeindegrenzen hinweg – zu ermöglichen.

2.400 Unterstützer

Die Petition wird derzeit von rund 2.400 Menschen unterstützt. Etwa 30 Prozent der Unterzeichner sind laut der Initiative selbst betroffen oder kennen Familien, die Schwierigkeiten haben, einen passenden Betreuungsplatz zu finden. Die Initiatoren sehen das Problem darin, dass die Wahlfreiheit im Elementarbereich zwar gesetzlich vorgesehen ist, in der Praxis aber oft an Gemeindegrenzen oder Finanzierungsregeln scheitert. Den Initiatorinnen liegt eines besonders am Herzen: „Der Wohnort darf nicht über Bildungs- und Entwicklungschancen entscheiden.“

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„Viele Familien wünschen sich echte Wahlfreiheit“

Viele Eltern könnten derzeit nur Einrichtungen in ihrer Wohnsitzgemeinde wählen, selbst wenn andere Kindergärten oder Kinderkrippen besser zum Alltag der Familie oder zum pädagogischen Konzept, das den Eltern am meisten zusagt, passen würden. „Viele Familien wünschen sich echte Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung – also die Möglichkeit, eine Einrichtung zu wählen, die zum Kind und zum Alltag der Familie passt“, erklärt Ricarda Motschilnig, Mitinitiatorin der Initiative. „Mit der Übergabe der Petition wollen wir diese Stimmen sichtbar machen und eine konstruktive Diskussion über mögliche Verbesserungen anstoßen.“, ergänzt Belinda Ratz, ebenfalls Mitinitiatorin der Initiative.