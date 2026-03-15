„Absolut ekelhaft“: Kärntner Wirte stellen sich stinkiger Mutprobe

Zwei Gastronomen aus Velden wollen den legendären Surströmming testen. Der Stinkefisch aus Schweden ist nichts für schwache Nasen – er ist für seinen intensiv fauligen Gestank bekannt.

Für die Veldener Gastronomen Marcus Kubinec und Christoph Terschan steht schon bald eine besonders stinkige Mutprobe an. Schon tausendmal haben die „Freindal Wirtschaft“-Wirte beim gemeinsamen Tennisspiel darüber gesprochen, wie sie selbst verraten, nun machen sie Ernst. Nächste Woche wollen die beiden eine Dose Surströmming öffnen und verkosten. Das kündigten die beiden am 13. März in einem Video in den sozialen Medien an.

Heringe gären in Salzlake

Warum diese Verkostung besonderen Mut erfordert? Die aus Nordschweden stammende Fischspezialität ist für ihren intensiven Geruch (viele sprechen eher von bestialischem Gestank) bekannt. Für das traditionelle Gericht, das in Schweden als Delikatesse gilt, werden Ostseeheringe verwendet, die im Frühjahr gefangen und in Salzlake eingelegt werden. Dank Milchsäurebakterien beginnen die Heringe zu gären. Rund einen Monat vor der sogenannten „Surströmming-Premiere“ am dritten Donnerstag im August werden die Fische dann in Dosen verpackt, wo sich der Fermentationsprozess fortsetzt. Deswegen entsteht auch die charakteristische Wölbung der Konservendose.

Würdest du Surströmming kosten? Ja, ich koste alles. Nein, auf keinen Fall. Ich bin mir nicht sicher. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Surströmming in Flugzeugen

Wer sich nun denkt, so schlimm klingt das alles nicht, für den hat Christoph einen Fun Fact parat: „Es gibt Länder und Airlines und Airplanes, da ist der nicht erlaubt an Bord.“ Eine Recherche ergab, dass die Fluglinien British Airways und Air France den Stinkefisch 2006 tatsächlich aus ihren Maschinen verbannt haben. Der Grund war jedoch nach Angaben der Airlines nicht die mögliche Geruchsbelästigung, sondern die Explosionsgefahr der aufgeblähten Dosen.

„Angeblich absolut ekelhaft“

Nichtsdestotrotz zeigen zahlreiche Videos im Internet, dass die Öffnung einer Dose Surströmming nichts für empfindliche Nasen ist: von tränenden Augen, Würgereiz bis hin zum Erbrechen reichen die Reaktionen. „Angeblich absolut ekelhaft“, erklärt Marcus Kubinec, bevor er jedoch selbstbewusst fortfährt: „Ich glaub nicht, dass das so schlimm ist, deswegen würd ich ihn gern aufmachen.“ Terschan ist nicht so ganz überzeugt und quittiert die Aussage seines Kollegen mit: „Du bist echt ein Wilder.“ Wer den Stinkefisch kosten muss, können Facebooknutzer mitbestimmen. Geöffnet werden soll die Dose nächste Woche – im Freien, wohlgemerkt.