3. Spittaler Fahrrad-Flohmarkt lädt zum Stöbern ein
Am Samstag, den 28. März 2026, wird der Rathausplatz von neun bis 15 Uhr erneut zum Treffpunkt für Fahrradbegeisterte: Der dritte Spittaler Fahrrad-Flohmarkt lädt zum Stöbern, Verkaufen und Ausprobieren ein.
Der Flohmarkt bietet eine gute Gelegenheit, nicht mehr benötigte Modelle weiterzugeben und neue Räder zu entdecken. Privatpersonen können ihre gebrauchten Fahrräder kostenlos zum Verkauf anbieten.
Kids-Parcours für die jüngsten Besucher
Die Radlobby Spittal errichtet für die jüngsten Besucher einen eigenen Kids-Parcours, auf dem sie spielerisch erste Erfahrungen auf zwei Rädern sammeln können. Zusätzlich sorgt ein Gewinnspiel – mit einem Kinderfahrrad als Hauptpreis – für Spannung. Für Getränke und Verpflegung stehen die umliegenden Kaffeehäuser und Restaurants zur Verfügung.
Fahrrad-Flohmarkt am 28. März in Spittal:
Wer sein Fahrrad zum Verkauf anbieten möchte, der muss sich für einen Verkaufsstand vorab per E-Mail über spittal@trekbikes.com anmelden. Jene, die einen Verkaufsstand betreiben, bietet Trek Bike kostenlose Fahrradchecks an.
Organisiert wird die Veranstaltung von Trek Bike Spittal in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing der Stadtgemeinde Spittal.
Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung am 4. April 2026 statt, wird abschließend mitgeteilt.