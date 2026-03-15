3. Spittaler Fahrrad-Flohmarkt lädt zum Stöbern ein

Am Samstag, den 28. März 2026, wird der Rathausplatz von neun bis 15 Uhr erneut zum Treffpunkt für Fahrradbegeisterte: Der dritte Spittaler Fahrrad-Flohmarkt lädt zum Stöbern, Verkaufen und Ausprobieren ein.

Am 28. März findet der dritte Spittaler Fahrrad-Flohmarkt statt.

Am 28. März findet der dritte Spittaler Fahrrad-Flohmarkt statt.

Der Flohmarkt bietet eine gute Gelegenheit, nicht mehr benötigte Modelle weiterzugeben und neue Räder zu entdecken. Privatpersonen können ihre gebrauchten Fahrräder kostenlos zum Verkauf anbieten.

Kids-Parcours für die jüngsten Besucher

Die Radlobby Spittal errichtet für die jüngsten Besucher einen eigenen Kids-Parcours, auf dem sie spielerisch erste Erfahrungen auf zwei Rädern sammeln können. Zusätzlich sorgt ein Gewinnspiel – mit einem Kinderfahrrad als Hauptpreis – für Spannung. Für Getränke und Verpflegung stehen die umliegenden Kaffeehäuser und Restaurants zur Verfügung.