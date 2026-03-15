/ ©Egon Rutter
Fotogalerie: Stadtkapelle feiert Frühlingskonzert und Kapellmeister
In Feldkirchen fand am Samstag das traditionelle Frühlingskonzert statt. Dabei feierte Dirigent Michael Uhr auch sein 10-jähriges Jubiläum. Wir haben die Highlights des Abends in unserer Bildergalerie.
Am Samstag (14. März) wurde unter dem Motto „10 Jahre Musik – 10 Jahre Dirigent“ in der Sporthalle Feldkirchen aufgespielt. Die Stadtkapelle lud zum Frühlingskonzert und zur Jubiläumsfeier von Dirigent Michael Uhr ein. Dieser leitet die Kapelle bereits seit zehn Jahren. Das Publikum durfte sich über eine bunte Mischung auf modernen und traditionellen Stücken freuen. Auf dem Programm standen beispielsweise neben dem Florentiner Marsch auch „The Hounds of Spring“ von Alfred Reed.
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