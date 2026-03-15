Skip to content
Region auswählen:
/ ©Egon Rutter
Das Bild auf 5min.at zeigt Impressionen vom Frühlingskonzert in Feldkirchen.
Michael Uhr leitet die Stadtkapelle Feldkirchen bereits seit 10 Jahren.
Feldkirchen
15/03/2026
10 Jahre Dirigent

Fotogalerie: Stadtkapelle feiert Frühlingskonzert und Kapellmeister

In Feldkirchen fand am Samstag das traditionelle Frühlingskonzert statt. Dabei feierte Dirigent Michael Uhr auch sein 10-jähriges Jubiläum. Wir haben die Highlights des Abends in unserer Bildergalerie.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

Am Samstag (14. März) wurde unter dem Motto „10 Jahre Musik – 10 Jahre Dirigent“ in der Sporthalle Feldkirchen aufgespielt. Die Stadtkapelle lud zum Frühlingskonzert und zur Jubiläumsfeier von Dirigent Michael Uhr ein. Dieser leitet die Kapelle bereits seit zehn Jahren. Das Publikum durfte sich über eine bunte Mischung auf modernen und traditionellen Stücken freuen. Auf dem Programm standen beispielsweise neben dem Florentiner Marsch auch „The Hounds of Spring“ von Alfred Reed.

Hier geht’s zur Fotogalerie

Das Bild auf 5min.at zeigt Impressionen vom Frühlingskonzert in Feldkirchen.
©Egon Rutter
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: