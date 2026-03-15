Wechselhafter Wochenstart: Regen am Montag in Kärnten möglich

Nach einer wolkigen Nacht beginnt die neue Woche in Kärnten zunächst mit etwas Sonnenschein. Im Laufe des Tages zieht jedoch von Nordwesten eine schwache Kaltfront durch, wie die Meteorologen von GeoSphere Austria prognostizieren. Gegen Mittag bzw. am Nachmittag kann es vor allem in den östlichen Landesteilen zu einzelnen Regenschauern kommen. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1.000 Metern. Deutlich trockener bleibt es hingegen im nördlichen und westlichen Oberkärnten, wo kaum Niederschlag erwartet wird. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 9 bis 14 Grad.