Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist das Lesachtal, teilweise liegt Schnee, teilweise ist es noch grün.
Die neue Woche startet in Kärnten mit Sonne und Regen.
Kärnten
15/03/2026
Wetterprognose

Wechselhafter Wochenstart: Regen am Montag in Kärnten möglich

Der Montag bringt nach einem sonnigen Start in den Tag teilweise Regen nach Kärnten. Die Temperaturen erreichen bis zu 14 Grad.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

Nach einer wolkigen Nacht beginnt die neue Woche in Kärnten zunächst mit etwas Sonnenschein. Im Laufe des Tages zieht jedoch von Nordwesten eine schwache Kaltfront durch, wie die Meteorologen von GeoSphere Austria prognostizieren. Gegen Mittag bzw. am Nachmittag kann es vor allem in den östlichen Landesteilen zu einzelnen Regenschauern kommen. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1.000 Metern. Deutlich trockener bleibt es hingegen im nördlichen und westlichen Oberkärnten, wo kaum Niederschlag erwartet wird. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 9 bis 14 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: