Frau (69) schlug Lebensgefährten mit Brechstange

Wilde Szenen spielten sich am Sonntag bei einem Wohnhaus im Bezirk Spittal an der Drau ab. Ein Mann hatte dort seine Frau absichtlich ausgesperrt. Um wieder hineinzugelangen, griff diese zu einer Brechstange ...

Laut erstem Ermittlungsstand der Polizei hatte der 70-jährige Mann seine 69-jährige Lebensgefährtin nach einem heftigen Streit ausgesperrt. „Die Frau habe sich für einige Stunden im Garten aufgehalten und schließlich versucht, gewaltsam wieder in das Haus zu gelangen“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Heiligenblut. Die Frau griff dafür zu einer eisernen Brechstange.

Streit eskaliert

Mit dieser beschädigte sie die Holzvertäfelung und versuchte die Tür zum Wohnbereich aufzubrechen. „Schließlich schlug sie auch ein Fenster der Zwischentür ein“, erklärt die Polizei. Der Mann schloss die Tür schließlich auf. In der Folge wuchtete sie ihm die Brechstange auf den Kopf. „Er erlitt eine blutende Kopfverletzung“, so die Exekutive. „Es gelang ihm, ihr die Eisenstange in einem Gerangel abzunehmen. Die Frau verließ daraufhin mit ihrem Auto fluchtartig die Örtlichkeit.“

Fahndung im Bezirk Spittal

Es kam zu einer örtlichen Fahndung. Letztendlich meldete sich die Frau dann gegen 19 Uhr telefonisch bei der Polizeiinspektion Heiligenblut. „Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich bereits in Oberdrauburg in einer Unterkunft“, wissen die Beamten. „Sie gestand den Schlag mit der Brechstange, gab jedoch an, dass es auch von Seiten ihres Lebensgefährten zu Handgreiflichkeiten gekommen sei.“ Verletzt wurde sie dabei nicht. Gegen die Frau wurde ein Betretungs- und Annährungsverbot sowie ein damit verbundenes, vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Sie wird angezeigt. Ihr Lebensgefährte wurde indes von der Rettung ins BKH Lienz eingeliefert.