Kärntner Schulen fördern Talente – und werden dafür ausgezeichnet

Durch vielfältige Projekte fördern das Bildungszentrum Rennweg und die Volksschule Seeboden die Talente ihrer Schüler. Darum wurden sie nun mit dem Kärntner Begabungssiegel ausgezeichnet.

Die Auszeichnung, welche an Kärntner Volks- und Mittelschulen sowie die AHS-Unterstufe verliehen wird, basiert auf klar definierten Qualitätskriterien, welche den Schulen als Leitfaden für eine nachhaltige und stärkenorientierte Förderung dienen. Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ) dazu: „Jedes Kind kommt mit zumindest einem Talent auf diese Welt – es ist unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass dieses Talent frühzeitig erkannt und gestärkt wird.“

Begabungssiegel für zwei Kärntner Schulen

„Wenn hier in unterschiedlichsten Projekten einerseits Begabungen gefördert, andererseits Interessen geweckt werden, dann sichert das langfristig auch die Zukunft unseres Landes ab. Eine gute Begabungsförderung hilft, hochqualifizierte Fachkräfte von morgen auszubilden“, so Reichmann bei der Verleihung am Freitag.