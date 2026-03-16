Bildergalerie: Feinschmecker-Elite traf sich am Ossiacher See

Mit der Chaîne des Rotisseurs versammelte sich am Wochenende die älteste und größte internationale Gemeinschaft von Feinschmeckern in der Stiftschmiede am Ossiacher See. Auch 5 Minuten war für euch dabei.

Austausch unter Gastronomie-Profis: Die Chaîne des Rôtisseurs wurde 1248 unter Ludwig IX in Frankreich gegründet. Heute vereint sie weltweit über 23.000 Mitglieder. Einige von ihnen trafen sich am Samstag, dem 14. März 2026, zu einem genussvollen Tag in der Stiftschmiede in Ossiach. Die Gäste, darunter auch Vorstandsvorsitzender Norbert Simon, wurden mit einem besonderen Menü verwöhnt, welches regionale Produkte in den Vordergrund stellte. Koch und Gastgeber Gerhard Satran präsentierte mehrere Gänge mit passender Weinbegleitung, welche bei den Feinschmeckern großen Anklang fanden.