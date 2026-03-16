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Ein Bild auf 5min.at zeigt Mitglieder des Chaîne des Rotisseurs in der Stiftschmiede in Ossiach.
Austausch unter Gastronomie-Profis in der Stiftschmiede am Ossiacher See.
Ossiach
16/03/2026
Am Wochenende

Bildergalerie: Feinschmecker-Elite traf sich am Ossiacher See

Mit der Chaîne des Rotisseurs versammelte sich am Wochenende die älteste und größte internationale Gemeinschaft von Feinschmeckern in der Stiftschmiede am Ossiacher See. Auch 5 Minuten war für euch dabei.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)

Austausch unter Gastronomie-Profis: Die Chaîne des Rôtisseurs wurde 1248 unter Ludwig IX in Frankreich gegründet. Heute vereint sie weltweit über 23.000 Mitglieder. Einige von ihnen trafen sich am Samstag, dem 14. März 2026, zu einem genussvollen Tag in der Stiftschmiede in Ossiach. Die Gäste, darunter auch Vorstandsvorsitzender Norbert Simon, wurden mit einem besonderen Menü verwöhnt, welches regionale Produkte in den Vordergrund stellte. Koch und Gastgeber Gerhard Satran präsentierte mehrere Gänge mit passender Weinbegleitung, welche bei den Feinschmeckern großen Anklang fanden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Mitglieder des Chaîne des Rotisseurs in der Stiftschmiede in Ossiach.
©Egon Rutter / aufgeschnappt.at |
Die Chaîne des Rôtisseurs traf sich am Wochenende in der Stiftschmiede Ossiach.
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