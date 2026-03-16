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/ ©Praxis-HAK Völkermarkt
Ein Bild auf 5min.at zeigt Digitalpädagoge Dominik Freinhofer sowie zwei Lehrkräfte der Praxis-HAK in Völkermarkt.
In der Praxis-HAK Völkermarkt kommt künftig auch KI zum Einsatz.
Völkermarkt
16/03/2026
Fortbildung

HAK-Lehrkräfte rüsten sich für KI-Zukunft

Die Lehrkräfte der Praxis-HAK Völkermarkt beschäftigen sich derzeit intensiv mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Unterricht. Bei einem Workshop mit Digitalpädagoge Dominik Freinhofer gab es dazu praxisnahe Einblicke.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)

„KI ist gekommen um zu bleiben – deshalb ist es entscheidend, Jugendlichen nicht nur die technischen Möglichkeiten zu zeigen, sondern ihnen vor allem beizubringen, wie sie dieses Werkzeug sinnvoll und verantwortungsbewusst einsetzen können“, betont HAK-Bereichsleiterin Manuela Pinter. Im Rahmen schulinterner Fortbildungen sowie bei externen Seminaren und Workshops setzen sich die Lehrkräfte daher schon seit einiger Zeit intensiv mit dem Thema auseinander.

„Sehen es als unseren Bildungsauftrag“

Als Referent konnte unter anderem der renommierte Digitalpädagoge Dominik Freinhofer gewonnen werden, der am 12. März 2026 praxisnahe Ansätze, Einsatzbeispiele und didaktische Strategien präsentierte. „Ziel war es, das Kollegium noch stärker zu befähigen, KI-Werkzeuge in verschiedenen Unterrichtssettings einzubinden“, heißt es aus der Schulleitung. „Die Wirtschaft fordert digitale Kompetenzen, und wir sehen es als unseren Bildungsauftrag, die neuesten technologischen Entwicklungen aktiv in den Unterricht zu integrieren.“

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