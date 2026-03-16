Wandern für die Gesundheit: Frühlingserwachen auf der Reisacher Jochalm

Raus in die Natur, tief durchatmen und Kärnten bewegen: Am Samstag, den 21. März, lädt die Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ zu einer geführten Frühlingswanderung in die Gailtaler Alpen ein.

Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm die perfekte Gelegenheit, etwas für das persönliche Wohlbefinden zu tun. Gemeinsam mit den Naturfreunden Kärnten führt die Tour diesmal auf die Reisacher Jochalm (1.554 m). Vom Treffpunkt beim Reißkofelbad führt die rund 8 Kilometer lange Strecke über unschwierige Waldpfade und Wiesenwege hinauf zur Jochalm. Mit rund 580 Höhenmetern ist die Wanderung als „mittel“ eingestuft und bietet genau die richtige Dosis an Bewegung, um den Kreislauf in Schwung zu bringen.

Alles auf einem Blick: Wann: Samstag, 21. März 2026, 9 bis 14 Uhr

Treffpunkt: Wird bei der Anmeldung bekannt gegeben

Ausrüstung: Wanderschuhe, Wanderbekleidung, Rucksackproviant

Anmeldung: Bei Hanni Gratzer unter 0664/73648889 (Anmeldeschluss: 19. März 2026)



„Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“

Regelmäßige Bewegung im Freien ist ein echtes Allheilmittel. Sie senkt nicht nur das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und psychische Leiden, sondern stärkt auch die Knochen und beugt Übergewicht vor. Kurz gesagt: Wandern trägt maßgeblich zu einem gesunden Altern bei. Die Initiative bietet das ganze Jahr über ein breites Spektrum an Aktivitäten – von Walkingerlebnissen bis hin zu SUP-Spaß im Sommer. Ziel ist es, die Kärntnerinnen und Kärntner zu einem aktiven Lebensstil zu motivieren.

Die 10.000er Challenge: Sammelst du schon Höhenmeter?

Ein besonderes Schmankerl für alle Motivierten ist die 10.000er Challenge. Das Ziel ist sportlich, aber machbar: Über das Jahr verteilt sollen 10.000 Höhenmeter gesammelt werden – und zwar aus eigener Kraft (zu Fuß, am Seil oder mit dem Bike ohne E-Unterstützung). Jede Aktivität kann ganz einfach per Smartphone oder GPS-Uhr aufgezeichnet und über einen persönlichen Account hochgeladen werden. Wer die 10.000er-Marke knackt, darf sich über eine wohlverdiente Finisher-Medaille freuen. Mehr dazu hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.03.2026 um 13:07 Uhr aktualisiert